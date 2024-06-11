芯駖@COLLAR單飛出歌　「芯門大開」勁養眼

女子組合COLLAR繼Marf、Winka「單飛」後，成員芯駖昨日亦推出首支個人單曲《SPYLING》，曲風以擅長的跳唱快歌為主，再配上間諜故事為題，而拍攝MV期間，芯駖以性感的間諜造型上陣，大騷香肩之餘，更真空示人，就連她亦笑言是「芯門大開」，她說：「一聽首歌嘅Demo就想起《職業特工隊》湯告魯斯倒吊個畫面，於是我同填詞人傾，好奇妙佢都有同感，而且佢諗起一本書《像間諜一樣思考》好襯呢首歌，於是用咗呢個題材發展今次首歌，我又將自己好多想法都交畀MV導演，最開心今次MV加入我最喜歡嘅黑白元素，所以好期待。」

提到MV造型大開中門非常性感，芯駖自言早有心理準備：「知道MV以間諜為主題，造型師早就同我講啲衫一定好貼身，叫我有心理準備，我知道後亦第一時間去每日都做體能訓練、游水、跑步、踩單車，加上食清淡啲，令自己瘦身啲同弗少少。」更指首次出歌心情既緊張又興奮，不過當抵達MV拍攝現場時，心情反而比想像中放鬆：「之前7個人拍MV都咁辛苦，我好驚一個人拍會好辛苦，加上冇隊友喺身邊，起初都有啲擔心，但嚟到見到所有安排都準備得好好，反而心情放鬆咗!」

獲悉首次「單飛」出歌，芯駖竟不敢第一時間跟媽媽分享消息：「驚佢擔心，所以專心做好先，作品完成後會同佢講，但會畀心理準備佢，會有好突出造型。反而第一個問我係咪出歌嘅人係Day（許軼），佢仲問我可唔可以聽吓首歌，佢聽完話好好聽，仲問我可唔可以畀個MV佢睇，我話拍咗先再畀佢；其實我未出歌時，Marf都成日send好多歌畀我，話覺得邊首歌啱我，所以出歌我都問大家意見，因為我有選擇困難症。」