「大表波」Stanley谷到盡　晒麒麟臂冧爆粉絲

男團MIRROR一連4日的《Hi MIRO!見面祭》昨日最後一日舉行，「大表波」Stanley壓軸現身，難怪他甫現身即笑說：「我係MIRROR入面最後一個喺九展做騷嘅男人。」席間化身黃大仙，對粉絲有求必應，不但如此，當中一名女粉絲頭髮亂了，Stanley即出手為對方整理，令同場粉絲羨慕不已。

身形弗爆的他，當然不吝嗇派福利，脫去恤衫僅以白色背心晒麒麟臂，還自誇好大隻，之後還拉起背心騷結實腹肌，引來台下尖叫聲不斷，對於粉絲的支持，Stanley也忍不住哽咽，揚言往後日子定必繼續進步及努力做好每件事。

而隊友Frankie、Alton及Tiger亦分別於同日較早時間登場，當中Frankie於見面祭上除了晒舞技，又向粉絲剖白內心世界，坦言一直未能做到自然的自己，幸去年非常享受工作，故過得比較開心：「終於搵到個方法令大家睇到我，我會keep住呢個態度，覺得好自然咁樣出嚟畀大家睇，大家係最開心....之後我都會keep住同大家connection，繼續做更多更好嘅project去答謝大家支持，會同大家一直行落去。」