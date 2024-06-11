郭富城半億打造紅館舞台　減少親子時間感謝太太體諒

「舞台王者」郭富城（Aaron)在尖沙咀舉行記者會宣布將於8月在紅館以半億打造立體多元舞台舉行世界巡迴演唱會，並即席宣布由原本的10場，加開3場。事隔8年第9次踏上紅館的Aaron覺得再在紅館開騷感覺夢幻。Aaron在台上指今次演會沒有用過去的「舞林」轉為以「Iconic」命名，希望給大家知道之前的8次演唱會已經過去，第9次希望打造另一個舞台，讓大家看到另一個舞林世界。

講到演唱會海報，他說：「演唱會海報中加入鷹嘅概念，好想自己好似鷹一樣喺翱翔天際，同埋覺得鷹代表了速度同埋銳利眼神，兩款海報亦有飛躍同凝望意思。」記招上Aaron除了送上首播的演唱會主題曲《EXIT》外，更透露親自寫了一首廣東歌《您》將會在演唱會獻唱報答歌迷多年支持。

Aaron受訪講到已經加開3場，當然希望能繼續加場，但已經感到相當滿足，因在紅館舉行演唱會意義重大，今次表演方向和舞台變化很大，有很大突破，演唱會會以三面舞台示人，相信視覺效果能更集中，更在兩年前已找來美國天團KINJAZ的排舞老師來港合作，舞蹈方面只會加強不少：「想好似主題咁變成一隻鷹，寓意自己可以飛得更高、更遠睇呢個世界。」講到演場會不惜工本以半億打造舞台，他說：「一直我哋嘅演唱會都好貴，好多謝我經理人小美負責搵錢。」Aaron續指早在兩年前已經為演唱會準備，全新歌單中有不少歌曲多年沒有唱，自己成長後再看歌詞也有另一番感受。

講到今次舞台機關會否受紅館限制而減少？他則指舞台設計是配合舞蹈為主，希望每個章節都有不同舞台，舞台設計還在修改中，月尾會有定案。講到兩個囡囡首次在紅館看爸爸開騷？他說：「佢哋都會撐Daddy，自己一如以往一做演唱會就好投入，多謝太太體諒我陪小朋嘅時間少咗。」問到會帶小朋友上台見歌迷？他說：「應該唔會，因為每個環節都有特定嘅表演內容，正如我一向演唱會唔會請嘉賓。」Aaron特別寫了一首歌曲《您》送給歌迷，問到到時會否忍不住喊？他笑說：「之前做演唱會同自己講過要堅強，將眼淚變成力量，但係有小朋友之後人生都轉變咗，可能會好感性，但係應該忍得住嘅。」講到張學友因感染RSV病毒而要煞停演唱會，問到閉關可要特別小心身體？他說：「係呀，希望學友早日康復，呢段時間我都搵咗個家庭醫生check住，之前做咗身體檢查各方面都好正常，所以可以放心哋去釋放、超愈自己嘅體能。」