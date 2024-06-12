【是日通勝】

農曆五月初七

甲辰年 庚午月 丁未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、晚上7時至9時

宜：出行、動土、嫁娶

忌：開倉、行喪、立約

幸運方向：坐南向北

幸運數字：04、22、11

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：只要面上多點笑容，保證另一半會更愛你。

金牛座：工作上面對前所未有的挑戰，須保持鎮定。

雙子座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

巨蟹座：愛情運上升，單身者有望遇上合眼緣對象。

獅子座：心浮氣躁無助解決問題，保持冷靜最重要。

處女座：與人溝通忌自說自話，須顧及對方的感受。

天秤座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

天蠍座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

人馬座：財運上升，投資方面嘗甜頭，可乘勝追擊。

山羊座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

水瓶座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

雙魚座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）牛 人緣差

鼠：身心狀態不太理想，需調整一下情緒。

牛：是日沖煞，人緣不佳，易跟伴侶爭執。

虎：財運好轉，堅持量入為出就沒有問題。

兔：工作壓力大增，有必要檢討做事方法。

龍：易出現消化不良，飲食要保持自律性。

蛇：生活各方面都沒有大問題，好好享受！

馬：桃花運超強，單身者有望遇上追求者。

羊：易認識新朋友，出席社交活動有得着。

猴：事業與財運上升，付出與收入成正比。

雞：偏財旺，利投資，但提防貪勝不知輸。

狗：工作狀態不錯，易在職場上脫穎而出。

豬：失敗乃成功之母，盡早拋開思想包袱。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

面相三停看人生階段

中國的相學博大精深，很多人以為只有掌相和面相，其實軀體的每一部分，以至坐姿、聲音、食相、氣息、神態……統統皆有論述。今次便來簡述一下。

面相分為三停，每一停均代表不同範疇及流年歲數。

上停：髮腳至額（代表15至30歲的運程，反映思想）

中停：眉至鼻頭（代表31至50歲的運程，反映人際關係及財運）

下停：人中至下巴（代表51至75歲的運程，反映情慾及晚運）

※耳朵反映15歲前的運程，但不在三停之列。

面相三停其實代表着人生三個階段，即少年運、中年運至晚運。看面相，首看三停的比例是否均勻，如其中一停的部位特別差，可推斷此人的運勢亦會特別反覆，甚至有破敗之象。要注意的是，相學中所談及的流年歲數以虛數為計，亦即實際歲數約莫加上一年左右。

除了面相，相學也把人的軀體分為三個部分，合稱「三停」。上停由頭頂至頸，中停由頸至腰，下停腰至腳底。三停可反映一個人的格局高低，人身三停之中，傳統理論以「上長下短」者為佳。因為腳短者適合文職工作，腳長者則較奔波勞碌。雖然身長腳短不合現代審美眼光，但若論貴格，還是以腳短者為高。