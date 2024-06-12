娛圈單打︱今次震碎腎石　下次盲都開眼

內地歌手華晨宇上月一連3日於中環海濱活動空間舉行演唱會，共吸引超過6萬名觀眾捧場。演唱會大成功可謂預料之內，唔知係咪咁，粉絲硬係要為偶像增添「美談」，竟然有內地女歌迷表示，偕男友來港聽完演唱會後，男友連腎石也被震碎和排出體外，形容偶像係「華佗再世」！

有冇再誇張啲呀？女歌迷言之鑿鑿，之但係冇圖冇真相，外界對此嗤之以鼻！傳媒請來專科醫生拆解，指體積細小的腎石有機會自然排出體外，臨床上則要通過體外衝擊波治療，歌聲或音響不可能將腎石震碎。

呢啲都係常識ABC啫，不過今次就輪到粉絲嗤之以鼻，哈哈！今時今日做頂流偶像，孝順善良並未足夠，仲要神化偶像先至引人入勝！華晨宇2013年勝出《快樂男聲》奪年度總冠軍，一直以花美男和鐵肺聞名，走紅後美談不斷，包括對朋友有情有義、風華絕代堪比張國榮、一場演唱會帶火一座城等等，總之沒有做不到，只有想不到！家陣再添震碎腎石一筆，下次可能係跛都行得番、盲嘅開番眼！

好啦，神州地大物博，人才濟濟，華晨宇能夠躋身頂流，當然有料到。有指佢係富二代，家裏經營銀礦生意。有大學同學爆料，指華晨宇每日都係揸跑車返學，未畢業已有多套房產，嗚呀！

佢多年前與內地女歌手張碧晨發展地下情，2018年分手。女方其後宣稱懷有並誕下華晨宇女兒，華晨宇隨即要求做DNA鑑定，證實係親生骨肉，決定共同撫養。殊不知女兒3歲嗰陣，外傳佢再做一次DNA鑑定！噢，諗唔到佢份人又幾穩陣喎！