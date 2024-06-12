奧斯卡影帝奇雲史柏西性醜聞冇工開　自爆欠債破產

奧斯卡金像影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）自2017年因連串性侵男性指控而被荷里活業界全部封殺，令事業玩完。雖然去年7月他其中一項性侵指控被判冇罪，但接近1年仍然冇工開。最近他亮相英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）的訪談節目《Piers Morgan Uncensored》盡訴苦水。

現年64歲的奇雲自爆目前已破產而冇錢供樓被迫拍賣房子，他表示：「我必須要返回巴爾的摩並將所有嘢放喺倉庫，我唔係好肯定自己目前會住喺邊．．．我唔能夠支付我欠下嘅費用。」奇雲被主持問到有否申請破產，他回答說：「曾經有幾次諗過係咪要申請（破產），但我哋都可以避過，至少到依家都可以。」主持亦有問到他目前的身家，奇雲即回答「冇錢」，並自爆欠下「很多百萬」訴訟費。

除了自爆「財困」之外，奇雲亦表示願意就過往的行為而承擔責任，他表示：「我絕對150%準備好為我所做嘅嘢、我犯嘅錯誤、我有時做過唔好、唔好、唔好嘅行為負上責任。」

奇雲於80年代入行，曾主演過多部著名電影，其中他先後憑住1996年的《非常嫌疑犯》（The Usual Suspects）以及2000年的《美麗有罪》（American Beauty）而勇奪《奧斯卡金像獎》最佳男配角及男主角。此外，他亦於1998年的《冇數講》（The Negotiator）飾演談判專家，即將於本周公映的港產片《談判專家》正是改編此片。除了電影之外，奇雲亦有拍劇，2013年他主演的劇集《紙牌屋》（House of Cards）大受歡迎，他於劇中飾演美國總統，但隨着性指控爆出而被電視台飛出劇組。