【簡潔生活學】收納工具被收納

看到這個題目，是否有點摸不着頭腦？到底是甚麼意思？

由於有很多個案或是認識的朋友，在準備大規模整理家居時買入大量收納用品，但買回來後，卻發現呎吋不對、數量超出所需，退回又嫌麻煩，結果變成盒中盒、箱中箱，未有發揮其收納功效，反而更佔地方，本末倒置。

在開始整理前，買下一大堆收納用品，是大錯特錯！錯，不是叫大家不要買，而是購買的時間錯了！

那麼甚麼時候才對？一定是在整理完畢後！

因為有很多情況是當物品經過淘汰後，便會發現所剩下的數量，根本不用加添收納盒或箱子儲放，甚至位置清空後，有些用具是多出來。因此，整理前毋須急於添加收納用品，看清楚實際需要，再買還未遲。

另外，購買前有一點很重要，就是不要心急，必須先量度好呎吋，包括存放空間及用具，不要靠估，也不要因為見貨品美觀或便宜就買下，甚至要貨比三家，市面上有很多產品選擇，最理想是揀同一品牌，因方便疊放，整齊統一，但是也要考量「實用性」，如果擺在密封式位置，例如：床下或地櫃，即使不同品牌，只要呎吋合適混合使用都沒問題。相反，在開放式位置，若要挑選不同品牌的組合，只要揀選同一色系也能維持視覺上的美感。

買收納用品前，切記要看實際儲物需要去添加，善用收納用品，而不是找地方「收納好收納工具」，做到真正慳錢慳時間慳地方。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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