王敏奕喊戲搶焦點　羅子溢床戰猛男再激咀梁諾妍

《家族榮耀之繼承者》前晚（10日）一集王敏奕與佘詩曼的「踩場」戲，王敏奕的喊戲成功搶焦，話喊就喊的她，無論忍淚或是瀑布式落淚均演繹到位，難怪網民笑言她是「淚之女王」。而昨晚（11日）就輪到羅子溢騷quali，子溢半裸上身遭爆肌猛男脅持，獲讚有弗爆身型，惹網民熱烈討論。

其中一幕子溢遇上艾威演的「瘋癲乞丐」，艾威雖然只是客串一場戲，由於艾威在首季的《家族榮耀》飾演的衰舅父太過深入民心，到今季飾演的乞丐亦相當有戲，成功吸引網民眼球，網民笑指是《家族》及《家族2》開心聯乘外，還大讚艾威演技：「短短的演出，很自然、很出彩。」網民亦對子溢的演技留下不少好評：「自暴自棄而又不甘心的狀態演得蠻好，一直以為自己好勁，但想不到不但不是丘家唯一繼承人，仲有好多嘢都係掌握之外。」還有網民好奇艾威的角色是否暗示了羅子溢演的Brian這個全劇Big Boss的終極結局：「最後可能精神失常。」

其實艾威角色確是劇組刻意安排，原本的劇本並沒有這個角色，但劇組為了令Brian的黑化更具戲劇性，才安排了子溢和艾威的相遇，在結局周艾威還會再次出場，對Brian有更進一步的影響。為飾演「瘋癲乞丐」笑言要保持「頭腦混亂」，他表示：「瘋癲或思覺失調嘅人，佢哋思想會係非常混亂，所以我拍嘅時候思想都係要非常之混亂。」指是次角色有一定難度，因為要記大堆「不合符邏輯」的對白：「呢個角色特別在係混亂得嚟又好跳躍同活躍，所以佢嘅對答會好快，問佢咩都要第一時間答到，呢個亦係呢個角色難度所在，就係冇得思考，咩都要第一時間反應，但啲答案又要全部係錯㗎喎！變相就要記實晒啲錯嘅答案。」