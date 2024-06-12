張曦雯為贏不惜「講大話」　刀功慘被大廚嫌棄

由方力申和黃翠如主持的煮食節目《拍檔廚房》，請來張曦雯（Kelly）和徐榮任嘉賓，今晚（12日）播出的第六集，來到最終回合的「主題故事Omakase」環節，美國長大的Kelly和家人最重視感恩節，總會相聚一起吃火雞大餐，她的拍擋西式私房菜主理人梁偉灝（Eddy），將這道菜和Kelly最愛喝的雞尾酒pina colada融入主題中，創作出法國藍龍蝦三重奏、燒釀本地農場雞及火焰神灣菠蘿伴椰子雪糕。原本首次剝龍蝦，Kelly為了給予Eddy信心，編造了美麗的謊言：「Chef Eddy有問我識唔識，為咗令佢更加有信心就話識，唔想佢擔心，因為佢已經有好多嘢要做。」Kelly在剝龍蝦部分，Eddy滿意收貨，但之後切梨的刀功，就被Eddy嫌棄切得好肉酸，揚言：「我想掉咗佢再嚟過！」。

至於徐榮與酒店助理主廚譚詠儀（小儀）的Omakase菜單，就將演員生涯經歷的四種味道酸、苦、辣和甜演繹，炮製出龍蝦酸忌廉醬米餅、椰子醋水梨花、苦瓜茶、沉香虎蝦+荔枝脆米及芋蓉腸粉。徐榮指自己的演員生涯並非一帆風順，故由「酸」開始：「一開始係酸，辛酸啲嘅感覺；苦，就係辛苦，開工食無定時瞓無定時；辣，係激情，對每個工作、角色都要有激情；甜，觀眾喜歡，贊同我哋嘅演技，係好甜美嘅感覺。」主席評判名廚黃永幟對徐榮組用苦瓜表示擔憂，因為苦瓜並非人人會吃，而黃翠如率先試味醬汁，覺得味道和質感有趣，小儀用湯圓皮製作腸粉甜品，加入了朱古力醬及花生醬模仿港式腸粉的甜醬及花生醬，獲客席評判楊傳亮大讚創作力超高。