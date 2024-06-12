劉青雲萬人景仰　韋羅莎朱栢謙皆是「忠粉」

由邱禮濤執導、兩大影帝劉青雲及吳鎮宇主演，改編自西片《冇數講》（The Negotiator）的新戲《談判專家》明日上映。還有一眾好戲之人，包括：苗僑偉、姜皓文、周文健等，當中飾演劉青雲妻子的韋羅莎、楊偉倫及下屬朱栢謙，原來都是青雲的「忠粉」，面對偶像演戲，不能表現心中的興奮，且要展現專業，難度極高。韋羅莎坦言第一次跟偶像合作便演他的另一半，興奮心情難以形容，她表示：「其實外表很cool的青雲是一個很健談的人，拍攝現場放了我們的道具家庭相片，他邊看着邊跟我笑着說：『一看張相便知道我們這對老夫少妻啦！』其實跟他演對手戲，很快便被他的純熟演技帶入戲，兩人步伐一致，演得很爽，能夠有這次機會實在難得，像上了寶貴一課。」

飾演人質的楊偉倫（阿卵）坦言：「我由細到大都是看青雲的戲長大，他真的超好戲，是我生命中十分敬重的一位演員。我跟他合作的那場戲就是要談判成功，否則我就會死，所以豈能沒有壓力，幸好順利過關，跟他合作開心之餘又可以乘機偷師；實在是機會難逢的一次。」提到戲中的鬈髮造型被網民笑指跟《九龍城寨之圍城》的劉俊謙撞髮型，阿卵笑言當初也覺得造型很襯自己，但看過劉俊謙造型後，「再一次證明這個世界自己所想的，跟現實往往不同。」

而飾演青雲下屬的朱栢謙，其中一場對手戲就是要用「談判」技巧說服這位上司，他說：「角色上我要演繹一個緊張萬分，完全被青雲比下去的談判專家，這場戲我完全勝任，因現實中對住偶像對戲本身心情已是非常緊張 ，他真的是一位很出色的對手。一直以來我覺得青雲是即使在高壓底下都能發揮一種幽默感，值得我們後輩學習。」另外，電影於端午節長假期優先場票房理想，三天優先場接近150萬，獲好評被譽為充滿90年代電影的味道。