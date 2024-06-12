郭富城舉家坐遊艇出海　兩女顏值不輸方媛

郭富城與太太方媛（Moka）結婚七年，育有6歲大女Chantelle（郭詠希）和5歲細女Charlotte（郭詠萱），一家四口幸福滿瀉。昨日（12日）郭富城出席表示為了演唱會減少了親子時間，幸得太太體諒。身為廿四孝丈年和父親的他，其實相當重視家庭生活，端午節更舉家出海過節，十分溫馨。

方媛透過社交平台分享了「端午節全家出海」為題的帖文，表示：「圖1這樣拍照好可愛，圖2、3、4、5我媽拍照好好看」。照片可見，方媛與郭富城及兩名女兒躺在遊艇甲板上，方媛與女兒們戴上太陽眼鏡，Chantelle和Charlotte遺傳了父母的最強基因，天生美人胚子，筆直的鼻樑、櫻桃小嘴，得天獨厚。郭富城則P了一副太陽眼鏡，舉起V字勝利手勢貼向臉頰。方媽媽則為方媛在遊艇上拍了多張照片，方媛換上黑框太陽眼鏡翹腳坐在遊艇梳化上，加上粉紅色連身短裙及涼鞋，一身貴氣時尚感十足。

全家顏值高仲企成熱話，網民大讚：「高顏值的一家人」、「嘩，好養眼」、「太美了，女兒完美遺傳你的基因」。不過，另有網民錯重點，放在郭富城和方媛的手指甲和掌紋上，「天王指甲縫好黑」、「是不是之前擦指甲油了，沒卸乾淨」、「郭的指甲好像有灰指甲的徵兆，方的指甲建構沒搞好」、「生命線比方媛的長很多」。