伍允龍公開3大擇偶條件　無懼再搵圈中人拍拖

武打影星伍允龍（Philip）晚上在旺角出席譚仔三哥米線活動，近期他憑電影《九龍城寨之圍城》中飾演癲喪反派「王九」一角人氣急升，工作量大增，直言多得電影帶挈：「套戲多人睇，角色受到認同，係會多啲機會做其他工作，今次拍廣告嘅形象都有啲似王九，要勁食辣嘢，做一個識功夫鍾意食辣嘢嘅人，同埋要學做撈薯粉。」他雖然喜歡吃辣，但自每次吃辣也會弄得滿頭大汗，故拍戲時為免麻煩化妝師補妝也而忍口避暫時戒辣。

嗜辣的伍允龍被問到找女朋友是否也要找個「辣妹」？他則開出3大擇偶條件說：「要有愛心，對所有人都有愛有愛心、要鍾意我啦、同埋最好就係靚啦。」現在工作有成績可是時候找個女朋友﹖他笑說：「多工作定少工作都想搵番個女朋友，自己渴望搵番個伴侶好耐，由2019年到依家都冇拍拖，大個咗可能挑剔啲，都唔想玩吓玩吓，想搵個結婚對象，但係都好難識到女仔，因為拍親電影都係成班麻甩佬。」伍允龍也知道老友安子杰心裏面也想見到他成家立室，只可惜他太太Jessica C的閨蜜已經名花有主，無法介紹。

伍允龍與鍾嘉欣當年情被指女尊男卑而被逼發展成地下情，他指不會因而害怕與圈中人拍拖，將來拍拖也不介意戀情曝光。講到電影受歡迎豬籠入水是否儲到老婆本﹖他說：「片酬係高咗嘅，以往都少拍廣告，依家都多咗機構搵我拍廣告，係好開心嘅。去謝票覺得係好amazing，有啲觀眾話睇10次、20次、30次，件事好crazy，拍嗰陣覺得觀眾會鍾意，但冇諗過有咁嘅效果。」至於，電影票房已突破1億正向史上票房第一位邁進，認為能否破紀錄就要看觀眾支持，能夠參與成為歷史一部份，已覺得光宗耀祖。

。

此外，伍允龍2019年自組公司後，今年4月終於完成一部中型動作片《無名火》，覺得要回到八十、九十年代的功夫片熱潮，要有多點動作電影開拍，新的動作演員才有發揮機會。