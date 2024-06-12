成人網紅嘅寫真及影片，唔單止要賣樣兼露全相，仲要有賣點至掂，好似呢位來自美國嘅混血兒Noelle Easton不但好雙乳，揈奶技術更係一流，絕對揈到你快感滿瀉！

質感天然

揈手揈腳當然唔夠吸睛，學似出生於美國田納西州及擁有愛爾蘭和波多黎各血統嘅成人網紅Noelle Easton咁，唔止揈得勁，仲要揈到粉絲拍爛手掌，皆因佢揈嘅唔係普通嘢，而係胸前一對38G巨乳呀！

可能有人會話，巨乳成人網紅有唔少，點解Noelle Easton可以揈出人氣，吸金力咁強勁呢？因為佢心口嗰對車頭燈係純天然冇添加，不但揈得夠自然，仲任揈都得添！事實上，Noelle Easton憑住揈奶片爆紅，而同時有經營會員制帳號嘅佢，更為粉絲獻上直逼四仔嘅內容，甚至玩理揈股，足以辣爆大家對眼球！不過，咪以為佢嘅揈奶潛能係入行後至開發，其實早喺佢成為網紅之前已經憑呢項表演搵食喇！

吸金力強

原來Noelle Easton喺高中畢業後，曾做過文員及銀行等工作，及後因厭倦朝九晚五嘅刻板生活，便去咗拉斯維加斯跳脫衣舞，而舞蹈領班就提議佢加入揈奶環節，稱可以吸引目光及帶動氣氛，結果佢不但大受客人歡迎，更吸引到四仔星探注意。坦言為錢而投身四仔界嘅Noelle Easton，甫出道便喺處女作中扮演脫衣舞女郎，更有表演揈奶，但係最終被導演剪走咗，就係咁，佢從此冇再喺四仔中演出過揈奶。

憑住火辣身材及野性演出，佢先後喺各大個四仔頒獎禮上獲得「年度最佳脫星」、「最佳性愛演出」等多項提名，但係對純粹想搵錢嘅Noelle Easton嚟講，獎項並唔重要，所以後來佢就轉戰成人網紅界，透過分享火辣寫真及揈奶片，搖身一變成吸金力最強嘅成人網紅。

Profile

出生地：美國

身高：162cm

三圍：38G-26-36

其實Noelle Easton唔止一味靠揈，佢喺會員帳號上分享嘅限制級影片亦係用心之作，不過佢更喜歡做成人直播，皆因可以同粉絲互動，令佢好有滿足感。