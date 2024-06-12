林允親歷「#Me Too」　慘遭上司性侵

由「三金影后」周迅、林允及劉奕君等演出的內地劇《不完美受害人》，去年播出反應不俗，網上評分亦高，內容講述女生遭職場性侵和受權勢威脅，道出在創傷後艱難的恢復過程，是近年緊貼社會熱議的Me too話題，引起觀眾的共鳴，劇集將於周五（14日）在港台播映。

周迅表示此劇是近幾年來看過最細緻生動的劇本，又認為這部劇最吸引自己的就是有很多對人性「灰色地帶」的描寫。劇中飾演果斷幹練的律師林闞一角，常要記下充滿法律專業用語的台詞，其中一場長達六分鐘的法庭戲，周迅完美地詮釋兩頁紙的台詞，不靠提字機，讓在場的導演、法律顧問等都驚嘆她高水準的表現。她也坦言拍這場戲難度太高：「這個戲的台詞是我拍戲到現在最艱難的一次，背法規、法條的時候，一個字都不能錯。」因著超凡的實力，她憑此角而成功獲得提名「第29屆白玉蘭獎─最佳女主角」。

林允在劇中飾演職場新人趙尋，入職成為董事長的助理後卻多番受上司騷擾，更遭性侵。因為她軟弱糾結害怕說出真相，成為事件中的「不完美受害人」。有網民大讚林允演技大躍進，連眼神都能演出受害者面對抉擇時搖擺不定的狀態，呈現人性脆弱之處，林允亦憑該劇而榮獲「第19屆中美電影節─最佳女主角」。劉奕君飾演的董事長面對刑事控罪，安排林闞作為辯護律師來洗脫污名，更以權勢反告趙尋損害自己的名聲。劉奕君坦言在接戲前曾有過忐忑，因擔心人物容易引起爭議，但經過一番思慮後，他認為身為演員應對一些社會現象有所表達，希望帶給觀眾深度的思考空間。