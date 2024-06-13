【是日通勝】

農曆五月初八

甲辰年 庚午月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、動土、開市

忌：買田、安床、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：14、32、21

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：整體運勢不差，但在感情方面遇到了麻煩。

金牛座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

雙子座：工作表現獲讚許，宜保持謙遜，繼續努力。

巨蟹座：謀事阻力大，回報比預期少，無奈又無助。

獅子座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

處女座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

天秤座：愛情運上升，有心儀對象者不妨嘗試表白。

天蠍座：萬事起頭難，過了這一步，事情就會容易。

人馬座：做事提不起勁，想好好休息，卻事與願違。

山羊座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

水瓶座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

雙魚座：事業運跌，財運好不了多少，需節約開支。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）雞 遇貴人

（跌）虎 易破財

鼠：投資運不錯，但事前必須評估好風險。

牛：抵抗力出現問題，宜調整好作息習慣。

虎：是日沖煞，理財要小心，貪心易惹禍。

兔：一分耕耘一分收穫，努力充實自己吧！

龍：感情關係現小風波，退一步海闊天空。

蛇：心態積極向上，敢於向難度發起挑戰。

馬：發脾氣於事無補，遇到麻煩必須冷靜。

羊：生活稱心如意，今天可放膽追尋夢想。

猴：提防病從口入，有必要控制一下飲食。

雞：貴人運強，接連遇上好事，心情靚爆！

狗：桃花運不錯，感情悶局有望取得突破。

豬：運勢尚可，做事忌馬虎，防小人陷害。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

取一個好名字的重要性

名字不僅是一個符號，更是一個招牌，一種象徵，一個有着巨大能量的集合體。名字包含各種資訊，影響一個人的健康、學業、事業、財運和婚姻。那麼取一個好名字真的那麼重要嗎？

每一個人都有不同的生辰八字和五行，如果取到一個不合適的名字，容易帶來很多煩惱、不好的事情，包括經常陷入病痛和逆境磨難之中、婚姻坎坷、一生勞碌奔波、多勞少得等。

俗話有云：「不怕生錯命，最怕起錯名」。自然界存在陰陽，兩者互為影響，人的名字也有陰陽五行規律，一方面是對姓氏的配合，可影響人的先天之命；另一方面是對出生八字五行的配合，可影響人的後天運程。取一個能夠與自身先天和後天運程匹配的好名字，就會對人生的運勢產生一定幫助。

好的名字能夠給人帶來好運，能對命運起到輔助作用，令一生順利發展，包括身體健康、家庭美滿、子女多福、晚年幸福；需要注意名字起的好，對這個人的命運是有正面作用，而不是改變作用。