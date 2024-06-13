星玄｜唐詩詠自爆兒時有輕生念頭　原因與父母有關

今日係6月13日農曆五月初八，是日最旺生肖係肖雞，貴人運強，接連遇上好事，心情靚爆。肖雞嘅唐詩詠（Natalie），自離巢無綫之後，就開始享受生活，識得喺工作同生活之間取得平衡，日前更孖陳茵媺同楊茜堯兩位靚媽見面，仲喺機場撞到好朋友杜如風添，Natalie你接連遇上好事，又同一眾好友見面詳談，心情自然靚到爆啦！

近日，唐詩詠以創作人身份出席電影節活動，Natalie透露，佢想透過自己嘅作品《最後的一瞬間》，話畀依家嘅年輕人知道，佢哋依家經歷嘅嘢其實唔可怕，又自爆兒時曾有自殺嘅念頭，因為細個時面對爸媽離婚，有好多嘢都唔識處理自己嘅情緒，不過呢個念頭都只係一剎那，大個咗就冇再諗過。之後唐詩詠就話嚟緊會多多參與綜藝節目，亦有計劃繼續進行短片創作。

今日幸運星係處女座，謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。內地花旦楊冪就係處女座，佢今年接二連三推出唔同嘅影視作品，早前又跟電影《醬園弄》團隊出席完康城影展，之後又飛返北京為新劇《狐妖小紅娘月紅篇》宣傳，期間楊冪更許下承諾，若劇集熱度破9,500的話，就會喺社交網發18張自拍照，楊冪你要多相信自己，就會見到成功希望。