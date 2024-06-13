BOOM！怪物星人分享怪癖　爆阿信最關心係食

由琳誼（Ring）、郁采真（小V）、溫妮（WINNI）及魏嘉瑩（小魏）組合的台灣女圑BOOM!怪物星人，獲台灣天圑五月天主音阿信加持後，有機會踏足香港市場。日前4位成員接受專訪時，問到圑名的由來？成員小魏謂：「因為每個成員身上都有自己特別、獨特的地方，這些特別之處在別人眼中可能會覺得很奇怪，但這就是我們自己，所以我們覺得就像是住在怪物星球上的一群人。如果有喜歡我們音樂的人，又覺得自己有好奇怪，歡迎加入怪物星球做怪物星人；而BOOM其實是一個撞聲聲，像電影中投下一個煙霧彈，繼而我們就出現了，是一種氣氛。」

問到成員可有被認為奇怪之處，小魏自爆為搞氣氛而講冷笑話，可是每每弄巧成拙，又指溫妮很特別，因她是睡寶寶，可以在任何環境下入睡；至於小V則是隊中的「力王」，可以一次過抱起兩位隊友，她又謂：「因為我愛做運動及鍛煉，所以氣力好大，在圑隊負責開瓶蓋，又可以幫隊友搬行李。」而琳誼則是「大胃王」，無時無刻都可以進食。提到阿信是團隊的音樂總監，4女大爆對方的唯一要求好獨特，就要要她們食飽，她們謂：「因為工作量大且需要運動和跳舞，需要補充力量。」