迪士尼動畫《魔海奇緣》拍真人版　17歲女新星任女主角

由荷里活大隻佬男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）配音的迪士尼賣座動畫系列《魔海奇緣2》（Moana 2）即將於12月公映，而真人版電影亦即將開拍，除了狄維將飾演半人半神「茂宜」（Maui）之外，迪士尼昨日亦公布片中女主角人選，來自澳洲的17歲女新星Catherine Laga'aia將會飾演片中少女「慕安娜」（Moana）。

首次於銀幕上演出的Catherine發聲明表示自己非常興奮可以扮演自己最喜歡的角色「慕安娜」，而她亦透露祖父母亦與片中故事背景一樣來自薩摩亞島，她好榮幸有機會去慶祝薩摩亞以及所有太平洋島國的人民。在《魔》之前Catherine只在澳洲拍過劇集《The Lost Flowers of Alice Hart》，而她的父親Jay Laga'aia亦是入行多年的演員，他曾於兩集《星球大戰前傳》中飾演Typho隊長。

其實於迪士尼選角之前，有粉絲已用AI（人工智能）技術，製作真人版造型，除了有狄維之外，亦有「蜘蛛女」Zendaya飾演女主角「慕安娜」，像真度極高！