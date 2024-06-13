今夏大熱韓系五分褲　穿出可愛俏皮感

歷久不衰的牛仔褲永遠都是每個人衣櫃中必有的單品，不但百搭耐看，還有不同剪裁和款式，無論男女老少、任何場合的都適合。而今個夏天討論度最高的就是男友系五分褲，有別於傳統的長牛仔褲，五分褲只落到膝蓋位置，可遮蓋臀部又能瘦腿，可説是必買單品之一。相信亦有女生擔心自己的身形比例不好，難以駕馭五分褲，不妨參考以下的穿搭方式，讓你看起來更亮眼時髦。

1.T-shirt

最常見且永不落伍的穿搭一定是搭配T-shirt，可營造出小男孩風的俏皮感，同時又帶有隨性、帥氣的感覺。在上衣的挑選中，可選擇穿着寬鬆長版的T-shirt，下身則穿着五分褲，達到上身寬鬆、下身顯瘦的視覺效果，T-shirt不管是扎進去還是放在外面都有不一樣的風格，相信是絕大部分的女生都能輕鬆駕馭的造型。

2.小背心

如果想在炎夏中穿得清涼一點，上衣則可穿着小背心，也可選擇鮮艷、亮麗的顏色，為造型增添搶眼，同時也要塞進褲子並拉鬆腰間，非常顯瘦又涼爽。另外也可根據你想呈現的風格而選擇不同鞋子款式，搭配平底涼鞋可營造休閒度假風；而換上球鞋則可增添運動風格。

3.西裝外套

五分褲除了有牛仔材質之外，還有棉麻和西裝材質，這類的五分褲可選擇搭配襯衫，營造出知性氣質的感覺，下身的五分褲可選擇米色、白色的款式，上身再搭配淺色系襯衫，讓你在工作場合中仍能時尚又舒適。如果想給人一種幹練的感覺，則可選擇深色五分褲，上身再搭配同色系的西裝外套或襯衫，則可展現出強大氣場。