汪峰新女忽發律師聲明告誹謗　網友：都差點忘了她

影后章子怡去年同內地搖滾天王汪峰離婚，汪峰近日公開認愛被喻為「翻版章子怡」嘅網紅李巧（森林北），同時網上即傳出否認森林北整容、做「小三」等傳聞，佢都一一否認，僅親認曾結婚生子。今日（13日）凌晨，「#森林北報案#」話題突然出現於熱搜，至今日早上11點前，已有1.4億閱讀量。

原來係森林北忽然發布律師聲明：「李巧女士提供的資料顯示，近日以來，多名網絡用戶在小紅書、抖音、微信視頻號、微博等網路平台，編造、散布了大量有關李巧女士的誹謗、侮辱性言論。相關言論已經構成了對李巧女士人格的侮辱和貶損，幹擾了正常的網路秩序。」其律師事務所嚴厲譴責並敬告相關網路使用者從即日起，立即刪除，並停止傳播針對李巧女士的侮辱、誹謗性不實言論，敬請相關網路平台及時下架、刪除針對李巧女士的不實內容。又指森林北已於5月31日就相關網路使用者行為報案，且已經立案。

不過一眾網友就諗極唔明，因為大眾已經冇再討論森林北，佢忽然自爆報案及公開發布律師聲明，行徑確係令人摸不着頭腦：「律師函一發，熱度又會提一提」、「都沒人罵她，啥又蹦出來了」、「現在甚麼人立個人設，就莫名其妙的火」同時亦有網友支持佢維權，叫大眾唔好再網暴佢。