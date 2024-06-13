《死侍與狼人》出新海報再惹Taylor Swift客串傳聞　

由荷里活兩大巨星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉積文（Hugh Jackman）合演的「漫威」玩嘢超級英雄新作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），自去年已多次傳出美國樂壇天后Taylor Swift將於影片中驚喜客串的消息。而近日電影公司公開該片的IMAX新海報，海報中抽Taylor水，再惹粉絲懷疑！

新海報中「狼人」與「死侍」拖手仔，而2人的手戴着有IMAX字樣的手鍊，由於手鍊款式似足Taylor巡唱粉絲的「友誼手鍊」，因而令她客串的傳聞甚囂塵上。粉絲留言認為Taylor會於片中飾演超英「Dazzler」之外，亦有機會飾演「死侍夫人」（Lady Deadpool）。

不過，有美國娛樂周刊《Entertainment Weekly》卻「潑冷水」堅稱Taylor不會於片中出現，但有粉絲仍然深信Taylor最終會於片中出現，有粉絲更舉例指英國男星安德魯加菲（Andrew Garfield）幾年前亦否認他的「蜘蛛俠」會於《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）中出現，但最終仍然於片中出現。