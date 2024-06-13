「啦啦隊女神」遇狂迷狙擊　被掟中1物美腿遭殃　

日前適逢端午佳節出席應援活動嘅蓁蓁，未料遇上粉絲為咗討好女神，特地應節買糉入場想親手送畀女神，隨着該名粉絲跑到應援舞台，富邦嘅啦啦隊總監「葛皇」Grace亦隨即上前制止，但該名粉絲懶理阻止兼堅持送禮嘅同時，最後竟然將空袋丟到韓籍「全民表妹」李雅英身上先離開，事後Grace亦將對方留低嘅物品拎去服務台，但就被折返嘅粉絲拎起手機錄影問道：「為甚麼JOSH上次就可以上舞台，我也是球迷呀！」最後該名粉絲亦由執法人員帶離球場。隨着事件曝光，蓁蓁亦透過社交網證實道：「他丟了一袋鹼糉在我腿上。」並表示對方希望自己可以幫忙分派畀其他成員，嚇到佢忍唔住直呼：「那袋在我腿上大概有10秒，我不知道該怎麼處理它！」

該名粉絲嘅狂熱舉動，引嚟唔少網友留言道：「真的很荒謬。」、「原來是這樣，我在B1-13看他跟警察盧很久，還想說發生甚麼事。」、「最近球場怎麼一堆怪人？」、「女孩在舞台上應該是屬於在上班，怎麼會想要拿東西到舞台給女孩，幹嘛去打擾她們上班？」、「有夠沒禮貌！」、「好像在交代小弟一樣。」、「我在A2有看到，超傻眼！」