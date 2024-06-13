李佳芯病倒激瘦10磅　開腔回應冒紅雨約會新歡

藝人李佳芯、譚俊彥、郭柏妍及黃庭鋒等，昨晚到銅鑼灣出席無綫劇《麻雀樂團》煞科宴。佳芯受訪時表示今次全劇僅花了兩個半月，便完成所有拍攝，是自己「有史以來最快嘅一套劇」：「圍讀時情況歷歷在目，眨吓眼就煞科嘞。今次好多溫情戲，有笑有淚，最難忘係圍埋拍打麻雀戲，所以大家一齊病，但唔拖慢進度，病住都繼續拍，希望出街時睇唔出我哋個病樣啦！」

因為忙開工加中途病倒，佳芯一下子瘦了10磅：「上磅見到咁嘅情況真係有啲驚，依家飽滿返啲嘞，太瘦驚唔精神嘛。」至於續約無綫，她坦言：「昨晚（前晚）先拍完最後嗰場戲，依家拍完可以傾啦。（其實妳有咩條件？）我要求唔高，錢亦唔係最重要，我唔係需要好多物質生活嘅人，咁自己鍾意拍劇，有劇拍就開心。」她又指暫時會放假，做些自己喜歡的事情。

談到早前冒着打風紅雨惡劣天氣，依然外出約會異性，佳芯否認拍拖，且謂：「原本係諗住打波，冇諗過打風，大家都只係朋友，因為我呢排學打網球，想做多啲運動，好想要番健康。依家出嚟飲個咖啡都會寫到係新歡，就算同女仔出街都可能寫到變咗性取向，但我會過番正常人嘅生活，會繼續朋友出嚟食飯傾偈！」

譚俊彥則透露前晚穿絨西裝戲服，勁爆汗於灣仔疾走個多小時，完成《麻》劇最後一場戲後，便緊接趕往內地，出席即將開拍的電視電影《尋夢琴澳》記者會：「今次同陳展鵬、胡定欣及林夏薇等合作，我終於同定欣飾演一對。劇情會交代我哋一班人去到一個新嘅地方，點樣去適應，同埋介紹吓嗰個地方，輕輕鬆鬆咁囉。」

談到囡囡日前9歲生日，他表示：「劇組放咗我幾個鐘頭假，可以返去影吓相。我生日時許願，希望成日有工開，依家我個女生日我有工開，證明繼續有學費交啦。（囡囡冇投訴你太忙？）佢比較成熟，今年生日禮物係部掌上電腦，呢排佢有「新老竇」啦，哈哈！嚟緊暑假我哋一家四口去馬來西亞出席一個活動，會順便旅行吓。（首次成家人搵錢？）可以咁講，不過今次係同慈善有關嘅，都想小朋友接觸吓唔同嘅文化。」

郭柏妍於《麻》劇內飾演大提琴樂手，原來以往她曾學單簧管7、8年，但今次未能「學以致用」：「不過呢個角色拉大提琴會比較合適，以後有機會我都想繼續學落去，好開心每拍一套劇，我都學到一啲新嘅嘢。」剛完成《麻》劇拍攝，她又緊接投入另一劇集《金式森林》：「我覺得自己非常幸運，好多謝有咁多嘅機會，真係要努力咁去做好。」由於配合新角色造型，她需要用髮片駁長髮。