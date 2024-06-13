父親節早午餐　主題多多

每逢假期，總是瞓到自然醒再起身用餐，難得父親節，不如和爸爸齊齊去歎個Brunch，坊間有不同主題的早午餐，部分更為爸爸送上驚喜，食飽還可以計劃之後的不同活動，夠晒豐富。

北歐菜式

簡約時尚的北歐是旅遊好地方，但怕爸爸捱唔住長途機？無問題，尖沙咀精品酒店北歐餐廳在月推出父親節北歐半自助早午餐，前菜有煙熏復古番茄，主菜有香烤美國黑安格斯側腹牛扒、慢烤伊比利黑毛豬梅肉或法式香煎龍脷柳，甜品有限定的香橙及白朱古力慕絲，雞尾酒加入威士忌調配的Citrus King。最有心思是餐廳和意大利頭髮品牌合作，每位惠顧的爸爸可獲贈全方位頭髮護理套裝，加添男士頭髮魅力。

豪邁暢飲

開心時飲番兩杯，氣氛更佳。黃竹坑扒房於6月16日推出父親節限定南岸牛扒海鮮任食早午餐，除有各款牛扒和海鮮菜式，爸爸在當日更可免費無限暢飲指定啤酒及紅白餐酒，8歲以下可免費享用。同集團的其他餐廳會在6月16日推出父親專屬禮遇，當日惠顧的爸爸都可免費享用紅白酒及啤酒。

奉送Negroni

經典雞尾酒有好多款，有些都好啱爸爸飲，西營盤音樂主題餐廳在6月16日推出父親節周末早午餐，在享用前菜、主菜和甜品的時候，可升級2.5小時暢飲套餐，一系列葡萄酒、啤酒、氣酒酒和烈酒任揀，爸爸更可免費獲贈專屬的Negroni，配上現場音樂，好有Feel。

經典意味

適合分享的意菜，最啱家人開心Share。西營盤意大利餐廳6月16日推出父親節限定早午餐，菜式有風乾24個月的巴馬火腿伴布拉塔芝士、Pizzetta薄餅及精緻甜品等，客人還可額外加點米蘭式炸豬扒或自家製慢煮肉醬意大利闊條麵等菜式，必定飽肚而歸。

意日風情

灣仔精品酒店內的意大利和日本餐廳在月15日及16日都會推出早午餐，意大利餐廳有經典的美國頂級肉眼扒和意大利生牛肉片等，吃時可配香檳、紅白酒。餐廳當日會有父親節晚菜，提供多款特色意菜。日本餐廳的早午餐菜單刺身特盛、A4宮崎和牛配焗番薯、南瓜和黃辣椒醬等，配清酒或香檳一樣夾。在晚上，戶外會提供父親節晚餐。此外，日本餐廳於6月27日會推出6道菜雞尾酒及香檳配對晚宴，菜式會有招牌握壽司和豬梅花肉等，除有香檳外，還有著名調酒師炮製的雞尾酒，別具滋味。

特別加料

在特別節日，總會限定菜式和活動推出。飲食集團旗下的餐廳，分別推出不同主題的早午餐。尖沙咀中菜廳會有周末豐富早午餐，到時會有現場傳統中式娛樂表演，到時會有無限定點心和美食供應。6道菜父親節晚餐則有豆酥龍蝦和蟹肉蟹黃炒飯等，甜品是限定的麻辣朱古力慕絲配咖啡雪茄條。同區的意大利餐廳於6月15日及16日有周末午餐，惠顧的父親會獲贈伊比利亞火腿配羊奶芝士。中環意大利餐廳在早午餐和晚餐期間，可享用限定的鬍鬚造型的咖啡榛子朱古力撻，隔壁的高級中菜廳會有2小時的點心放題早午餐，因應日子推出脆皮酒心黑珍珠和賀壽蟠桃2款父親節點心。