2009年接觸New Age，從身、心、靈三方面修補、修正、修煉自己，由以前躲在「可愛和平易近人」的安全島上，到現在做到放下「用十分力氣去追求一分快樂」。十五年光景，將本來留給他人的注意力收歸己用，散發出一股不為世所逼、非我族類的氣牆。

然後，一堆自稱身心靈的人衝出來，將我如食品般加標籤。「你不笑，是不快樂！」「你不跟人聊天，是孤獨！」身心靈，演變成一種以己度人、批評人的工具。

而當遇上飛來橫禍，又會有人告訴你：「這是你自找的！」「是你不願走出這個循環。」以前，我一定會搬出枱櫈跟對方辯個沒完沒了。現在，如果視對方為好友，我會詳加解釋，反之，我會用沒表情去回應。一個人要明白一件事，不用你講他都會自行找答案，否則，即使你講上三天八年，他都不會聽。

想起以前我經常笑，有時已分不清是真的笑還是逼自己笑，為的，是想別人好受、怕得罪人，那種忽略自己的感覺，真的好累，夜闌人靜，甚至想笑着尖叫。現在，我只會在快樂存在時笑，當快樂不存在，我就不強行追求，就好好享受片刻的水平線情緒。

當然，見到學生和小朋友時，我會笑，因為快樂存在，二來，我知道孩子見到大人不笑就會驚。但當大家都是成年人，受過社會洗禮，心靈無必要太脆弱，三時三刻借別人的表情去針對自己。

真正的身心靈，講求自身自在、也讓人有活得自在的權利。若然將身心靈視為校規、批評人的指標，頂多只能說是身心皆失靈。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

Facebook：周靈山

Instagram︰周靈山