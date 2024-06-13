端午節、父親節雙節同慶　吃喝潮玩旅發局維港兩岸四大活動

今年的「香港國際龍舟邀請賽」共設17項賽事，吸引超過170支來自12個國家和地區的隊伍參賽。（旅發局提供）

【特約報道】延續六月端午節慶氛圍，今個周末迎來父親節，藉雙重節慶，一於為平日奔波勞碌的爸爸計劃連串精彩活動，以行動表達謝意！如果還沒有頭緒，不妨參考以下行程，吃喝潮玩維港兩岸 - 尖東及灣仔海濱的四大活動，一家大細締造難忘回憶！

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第1站：香港國際龍舟邀請賽 尖東海傍鼓樂喧天

要數六月最大型傳統節日，非端午節莫屬，最適合帶爸爸一同觀賞浪花四濺的龍舟比賽，為一眾健兒呐喊助威，現場感受龍舟對決之緊張刺激。延續端午節慶氛圍，本周末6月15日和16日，尖東海傍將上演由旅發局和中國香港龍舟總會（龍總）合辦的「香港國際龍舟邀請賽」，今年共設17項賽事，吸引超過170支來自12個國家及地區的隊伍參賽，雲集各地精英及勁旅爲大家於尖東海傍，呈獻連場精彩絕倫的龍舟競賽。而當中中國、菲律賓、新加坡及泰國更會派出國家級代表參賽，令賽事極具可觀性！

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第2站：LINE FRIENDS角色登陸7大熱點 星光大道煥發打卡熱潮

除了觀賞龍舟，別忘記與爸爸打卡留念，記錄每個美好瞬間。為一同歡度節日，LINE FRIENDS由即日起至7月1日於星光大道呈獻「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill 」，設置多個以夏日旅遊及龍舟選手造型的BROWN、CONY、SALLY、CHOCO等的角色裝置，配合維港海景，打造尖東「龍舟熱」滿滿的7大打卡熱點！其中包括有 BROWN化身龍舟選手，邊享用糉子邊參與龍舟賽事，還有CONY、CHOCO 和 JESSICA 在山頂凌霄閣盡情購物。同場還設有LINE FRIENDS POP-UP STORE期間限定店，發售多款香港限定紀念品，其中多款更是專為是次龍舟盛事設計，可順道為爸爸挑選心儀禮物。

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第3站：「嚐味當夏美食街」 星光大道滋味不斷

炎炎夏天，最好是嘆杯消暑凍飲，邊感受清爽海風。由即日起至16日，尖沙咀星光大道設有「嚐味當夏美食街」，共設10個攤檔提供本地特色消暑飲品和甜品，包括冰凍手工啤酒、特配本地醬園生曬盆鹽的凍檸茶、加入懷舊小食糖葱餅元素的咖啡等，更有以應節端午糉子為靈感的咸蛋奶酥及豆沙煉奶冬甩，保證令各位爸爸大飽口福，充分感受香港獨有的夏日氣氛。

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第4站：海上煙火表演 灣仔海濱迎「笑臉」

將熱鬧氣氛提升的海上煙火會於「香港國際龍舟邀請賽」賽事首晚（6月 15 日）呈獻，屆時維港夜空將閃耀不同五光十色的圖案，如此醉人美景，又豈能錯過。

海上煙火晚上8時正於灣仔海濱對出發放，若提早到場霸位，又怕不清楚發射位置，不妨提前半小時，事關大會於晚上7時30分及7時45分，發放煙火的躉船會率先發放迷你煙火預熱，提前到場便可確保享受最佳觀賞體驗。屆時旅發局會安排雪糕車，於下午6時至8時在灣仔海濱免費派發雪糕，為大家於炎炎夏日送上消暑甜品。每人限取一杯，數量有限， 送完即止。

今個周末維港兩岸活動精彩不斷，大家一於相約爸爸按照以上行程，一同慶祝！