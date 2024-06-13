本日日本：《海綿寶寶》25 周年　主題Cafe多搞作

於1999 年開播的美國長壽動畫《海綿寶寶》今年迎來 25 周年紀念，以天馬行空的故事情節、詼諧的角色設定圈粉無數。如果你也是《海》迷，千萬別錯過即日至11月4日於東京涉谷RAYARD MIYASHITA PARK登場的CAFE Secret Recipe。這間以《海》作主題的咖啡店，店內營造讓你恍如置身於海中金被比堅尼海灘朋友包圍下的用餐氛圍。食品方面選擇甚多，有18款主食及甜點選擇，更加入了很多「秘密配方」元素，包括「吃貨好朋友秘製醬料健康漢堡」就將圓碌碌的派大星做成漢堡包的樣子，「戶外野餐菠蘿烤雞秘密三文治」則以海綿寶寶多士夾着烤雞、菠蘿、生菜等餡料，造型勁吸引。同步推出約30款精美周邊商品，有很多服飾例如漁夫帽、美式印花T-shirt等，還有香氛手錶、士多啤梨雪糕、椰子奶昔及「秘密配方」3 種味道，令你隨時散發愉悅香氣。此外也有實用的家居雜貨如餐碟、手巾仔、水壺等，粉絲肯定瘋狂！