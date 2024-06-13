陳靜小產含淚倒地　悲痛欲絕惹人憐愛

藝人陳靜（Dada）近日於劇集《家族榮耀之繼承者》中飾演丘家大嫂Niki，昨晚（12 日）懷有身孕的她對於自己竟在原本應是最風光的時刻大庭廣眾出醜，先是大表愕然、再來是驚惶失措；在半失神而又極度悲痛的情況下，Niki恍如小女孩般無助地企圖衝破人潮逃離現場，但最終因為情緒過於激動含淚倒地兼小產收場。該幕Dada成功展現極複雜的情緒變化，由難以置信、震撼、羞愧、無助、驚恐、悲慟到痛楚，精彩的演出贏盡網民正評，亦令場口在內地播出後成名場面之一，網民：「不愧是拿過金像獎的」、「兩分鐘的戲，由一臉得意到成功帶動觀眾情緒贏得同情」、「美麗的女人和一個悲慘的過去，誰不同情她呢？」、「我都看哭了」、「為了陳靜追劇，她真的演得好好，整部劇最喜歡就是她」。

另外 Niki暈倒醒來後及出院之時，Dada為了配合角色的虛弱及「三無」：無力、無助及無靈魂，Dada除了全程呈「眼神死」狀態，而且更以近乎素顏的狀態上陣，相當專業。其實Niki角色之所以如此入屋，網民除普遍認為最大關鍵是「敢愛敢恨、三觀正確」，網民補充指 Dada 恰到好處的演繹，亦是角色受歡迎主因之一，當中Dada最令網民驚艷的，是其近乎天花板程度的撒嬌技巧：「撒嬌撒得不做作」、「如演得過火就會變得討厭，陳靜厲害！」