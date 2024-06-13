Nowhere Boys首推情歌　Beyond專屬Band房錄音表現興奮

樂隊Nowhere Boys成軍9年，近日終於推出第一首情歌《兩秒》，新歌講述一見鍾情的愛情故事，MV於台灣街頭取景，以「一鏡到底」的方式拍攝，歌曲更由殿堂級樂隊Beyond的專屬Band房「二樓後座」錄製。

首次到訪「二樓後座」的Van、鼓手Nate以及結他手Ken表現得相當雀躍，看到玻璃櫃擺滿Beyond的唱片和他們曾經用過的音樂器材時，三子興奮得立即拿出手機拍下這裏珍貴的一切。Ken說：「呢度係Beyond嘅發源地，佢哋一開始喺度Jam歌、排練，後來有足夠嘅金錢就喺呢度做歌。」Van說：「我見到有啲用到好殘嘅Pedal，Ken同我解釋係日本製好勁嘅Pedal，係家駒用過嘅，我見到直頭唔敢掂。」

而當得知「二樓後座」面臨清拆，Nowhere Boys即大感可惜，Van透露：「喺呢度錄音感覺非常好，可能有Beyond或者家駒嘅加持。希望喺呢條街清拆之前，可以喺度錄多幾首歌，決定咗嚟緊每首歌都會Book呢度錄，直到佢唔再喺度為止。希望可以用我哋嘅音樂、聲音去紀錄低呢個地方。」Ken認同說：「係一件好可惜嘅事，我哋惟有用聲音去保留。」