「最上鏡小姐」結婚8周年　曾撼低鍾嘉欣登花旦人氣榜首位

2010年參選港姐奪得「最上鏡小姐」李雪瑩（Crystal），憑着美人胚子甫入行已備受注目，並獲公司重用參與不少劇集拍攝工作。事業如方中之際，2014年以赴外進修為由與TVB提前解約，結束4年的幕前發展，並淡出娛樂圈。

直到2016年，她與圈外男友Andrew結婚，婚後育有兩女，一家四口定居新加坡，生活幸福寫意。日前，她與丈夫迎來結婚8周年的大日子，並在社交平台分享兩公婆的合照，並表示：「Happy Anniversary hubby ♥️」，相中有當年舉行婚禮的美照，2人情深對望，又翩翩起舞，十分溫馨。李雪瑩不時分享生活照，見她一家四口不時周列國，生活無優富泰寫意。

李雪瑩畢業於英國倫敦大學學院（University College London）外語系，精通法文、德文及意大利文，加入無綫後成為明珠台《港生活．港享受》（Dolce Vita）的主持，表現相當出色。2012年，她首度拍劇《怒火街頭2》中飾演胡杏兒的律師後輩高雅而人氣急升，更榮登TVB官方網頁藝人人氣榜第一位，成功擊敗當時的當家花旦鍾嘉欣及女神苟芸慧等。李雪瑩之後備受公司重用，參與了《衝上雲霄II》、《On Call 36小時II》等劇集，並與朱千雪（Tracy）亦因為合作拍攝《On Call 36小時II》而成為好友，並擔任朱千雪的姊妹團成員之一，去年李雪瑩返港亦有相約朱千雪、湯洛雯等聚會。