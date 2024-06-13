何雁詩視囝囝病症為生活一部分　鄭俊弘：不排除到外國醫治

歌手鄭俊弘（Fred） 與何雁詩的兩歲兒子鄭讚廷（Asher）半年前證實患上罕見病「天使

綜合症」，兩人早前公開消息並以發起人身份，於7月7日在戲曲中心大劇院舉行《Angels within us 天使綜合症慈善演唱會》，希望喚起社會對罕見病的關注。二人今日（13日）到新城電台接受薛家燕和范振鋒訪問宣傳演唱會。

受訪時家燕姐坦言自己作為母親，當初得知事件時也很難過，故相當欣賞二人的毅力，又指因政府對此病缺乏支援，希望大家能多支持今次演唱會，説時更一度眼濕濕。

自公開囝囝病情後首度公開露面的Fred及阿詩，表示心情已平復，阿詩坦言視囝囝的病症為日常生活的一部分：「為人父母嘅都嘅辛苦嘅，大家都有唔同嘅事情擔心。」她表示因囝囝病症罕見，故做了很多資料蒐集，亦感激家人及身邊朋友支持：「全家人一條心照顧BB。」Fred表示囝囝現時每天會接受物理、語言及職業治療，一有時間便會帶囝囝去游泳：「因為喺水入面唔驚跌親。」他表示已樂觀接受及面對事情，現時最重要是如何幫到囝囝。

他們表示演唱會門票已接近售罄，並不會加場，又呼籲大家可到演唱會網站作捐款，幫助一些關注「天使綜合症」的慈善機構，目標想籌得100萬。提到現時外國有治療該症的藥物在研發中，二人坦言雖未知何時才開發成功，但作為家長一定會抱有希望，囝囝正值醫治黃金期，屆時若醫生認為合適，會給囝囝試藥，亦不排除會到外國醫治。