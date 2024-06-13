橋本梨菜 輕熟黑美人

有冇聽過「男人三十而立，女人三十而慄」？好多女人都視30歲為人生一個關口，主要係擔心美色衰退，開始同個「老」字扯上關係，但有「日本一黑偶像」之稱嘅橋本梨菜，似乎冇呢方面嘅憂慮，顏值同身材冇跌Watt之餘，自信心比起好多十八廿二嘅女仔更強！

膚色吸睛

喺日本，除咗有好多大大小小嘅樂壇組合之外，喺寫真界一樣有女優以組合形式搵食，包括由多位巨乳女優組成嘅「sherbet」，而今日同大家介紹嘅橋本梨菜就係其中一員。今年30歲嘅梨菜，喺2014年投身寫真女優行列，由於有一身古銅色肌膚，所以被稱為「日本一黑偶像」同「寫真界黑鑽石」。據講阿妹祟尚自然，所以身上嘅小麥肌係靠曬太陽而得嚟，望落特別順眼自然。另外，梨菜仲有兩大賣點，就係心口對脹卜卜嘅G奶，同埋面上經常掛住嘅燦爛笑容！

愈戰愈強

橋本梨菜自出道以嚟，人氣一直有增無減，除咗拍寫真同登台，亦有涉獵影視圈，演出過唔少電視劇，仲喺電影《非主流偶像地獄變》中擔正做主角。早前，梨菜接受訪問，被問到踏入三字頭之後有冇考慮退下來，佢就話自己希望同其他年過三十嘅同行一樣，繼續喺寫真界發光發熱，綻放出比以前更強大嘅魅力喎！講到未來發展，梨菜表示，除咗會繼續拍寫真，仲好想可以做一次棒球大賽嘅開球禮嘉賓，希望佢可以如願以償啦！