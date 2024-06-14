戴祖儀親回丁子朗同車緋聞　洪永城：車震？

戴祖儀（Joey）初入行拍戲，首遇上的幕前拍檔，便是前輩洪永城（Tony），二人年紀雖然相差11年，但「你窒我我窒你」就默契十足。在今集繽FUN星網節目《真係咁Friend？》中擔任嘉賓的他們，竟然爆出不少秘密。

首先Joey毋懼「崩口人忌崩口碗」，直接話很多網民都說Tony演技差，而且很多年也沒當男一，還說大家都覺得他做旅遊節目，好睇過他拍劇集，弄得Tony忍不住話：「有很多人說嗎？OK你當我不面對現實，但我真的不是見有很多。」Joey還寸他：「你沒上網嗎？」不過她也安慰Tony，觀眾可能大家喜歡看他真實性格，多於喜歡看他演出來的性格，不諱言Tony善良直率，常會令人誤會他，讓人又愛又恨。

至於Joey就被Tony問到，她曾跟丁子朗及羅天宇傳過緋聞，Joey更曾被拍到跟丁子朗同車，Tony更口快快問：「車震？」Joey氣得罵他：「你要否先過濾自己要說的東西！」但究竟Joey怎解釋，她跟丁丁的這段緋聞由來？在節目尾聲，Tony更直接話Joey說是個「八婆」，究竟因乜解究？想知就一齊睇片吧。