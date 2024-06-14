娛圈單打︱女版車銀優　係咪整咗容

正在Netflix熱播的韓劇《名校的階梯》，由一眾青春演員擔綱，當中最出彩是女主角盧正義。首次看她演出的觀眾，紛紛讚嘆其美貌驚人，形容為「女版車銀優」；但若然早已看過她的劇，就會哀嘆：又一整容塑膠美女誕生，何必呢！

本欄就絕對覺得好可惜！現年22歲的盧正義9歲已經出道，2014年在《愛上Pinocchio》飾演女主角朴信惠童年；4年前在《回到18歲》飾演李到晛女兒，帶點Baby Fat，既可愛又有靈氣；翌年參演《那年，我們的夏天》，在劇中染了一頭金髮，演繹單戀男主角的頂流女星，當時已見瘦身成功，但五官仍是原來模樣。

詎料到了《名校的階梯》，她原本的鵝蛋臉竟變成刀削臉，鼻子收窄更加高挺，身形極之纖瘦，說是判若兩人也沒有誇張，只剩下一雙眼睛依稀可辨。

她自稱是勤於做瑜伽令體脂大跌，身高165cm，體重不足40公斤，是減肥才變靚，但不少人對此存疑。即係咁，減肥變靚不出奇，但奇就奇在她變成另一張臉孔，恐怕並非單純減肥咁簡單。君不見，香港的「細細粒」陳嘉佳勁減過百磅，體形細咗幾個碼，但五官並無改變。

有些韓粉堅持「正義即美貌」，也有些韓粉覺得「正義非正義」。計本欄話齋，十個女星九個整，差在大整定細整。正義妹妹有狠勁大刀闊斧改頭換面，證明有決心非紅不可，可以斷言此姝絕非池中物。之不過，南韓最頂流的女明星，如全智賢、宋慧喬、金泰希等，絕非千篇一律塑膠整容臉，正義妹妹將原來充滿特色的臉蛋改掉，究竟係好事定壞事？