星玄｜容祖兒二刷《城寨》作感冒　騷驅寒出浴照勁搶Fo

今日係6月14日農曆五月初九，肖猴嘅朋友，有利事業的貴人會出現，發展前景光明。樂壇天后容祖兒（Joey）就係肖猴，佢近年轉戰北上，直至4月底嗰陣，終於推出新歌，之後又要忙同阿Sa阿嬌，聯手主持內地綜藝節目《因為是朋友呀2》，經常要中港兩地走，可以話忙到冇停手，Joey嚟緊將會有貴人出現，仲有利事業發展，前景一定光明啦！

Joey喺社交網同粉絲分享自己二刷《九龍城寨之圍城》，但估唔到戲院太凍自己又着唔夠衫，散場之後竟然凍到流晒鼻水。眼見就嚟感冒嘅容祖兒，之後都即刻去咗歎岩盤浴驅寒，並晒出多張素顏着浴衣嘅靚相，而瞓完岩盤嘅Joey臉色紅潤細膩，而且容光煥發，可以話係凍齡有道，素顏上陣都冇壓力，而且大騷白滑長腿勁搶鏡。

今日幸運星係水瓶座，財運好到極，趁機多做好事，活得有意義。眾所周知楊千嬅就係水瓶座，近多個月喺內地舉行巡迴演唱會嘅佢，日前就喺社交網發限時動態，指自己收到一份極具心思嘅禮物，就係MIRROR成員柳應廷推出嘅黑膠大碟精裝版，呢隻黑膠大碟每一隻都有獨立編號，而千嬅收到的正是0203，正正係佢正日生日，可以話係盡顯心思，未知近年係內地賺到盆滿缽滿嘅千嬅，見到隻黑膠大碟，又會唔會令佢想再出新歌同新唱片呢？