JJBABY讀YS出道班跳唱大躍進　韓國生活愈忙愈開心

【特約報道】ACE娛樂重點力捧孖妹組合JJBABY，近年在韓國社長Yong Heo安排下，到韓國知名的YS偶像學院攻讀「出道班」，接受韓團及人氣偶像御用的名師親自指導跳唱技巧。昔日是演出劇集的童星，今日已是15歲美少女，跳唱俱佳，技驚四座，令我非常安慰。

早前JJBABY出席於銅鑼灣舉行的「Angel Face唐安麒美顏瘦身專門店品牌大使發布會」，身為「瘦身教主」的我，宣布馬來西亞人氣女神Miko Wong（黃潔琪）成為品牌大使，因她接受「宇宙飲食」及「10日瘦10吋」皇牌療程後，完全真正感受到身形的變化，更實證可徹底改善體質，瘦出健康！

JJBABY為發布會打頭陣，即場跳唱韓團(G)I-DLE的大熱歌曲《Super Lady》，少有在香港公開演出的她們，其表現令人刮目相看，跳唱時渾身是勁，可見攻讀「出道班」後，跳唱技巧明顯大躍進！

至於緊接上場跳唱的ACE娛樂另一女子組合LadieS，雖然是首度公開演出，但全無怯場。其實組合名字LadieS，是很有意思，靈感是來自兩位成員的體形呎碼，大碼（L）是K Kelly，細碼（S）是Lenna T.。K Kelly是去年《Face of Hong Kong》冠軍，曾代表香港出戰在韓國舉行的《Face of Asia》。至於Lenna T.的舞齡及舞台經驗非常豐富，她更是考獲韓國政府認證「K Pop專業教師資格證」的第一位香港人。

演出令人眼前一亮的JJBABY，早已獲韓國演藝界注意，去年不單在韓國的《Asia Model Awards》奪獎，早前更接受日本電視台訪問。日本電視台專程到韓國採訪JJBABY，因為JJBABY在韓流音樂節《KCON Hong Kong》中，和韓團aespa同台演出，廣受日本網民的注意及讚賞。

JJBABY近年已融入在韓國的生活，非常適應，包括韓國人以禮至上的文化，故她們但凡遇見任何人，已懂得自發地鞠躬問好。而每天的行程，的確十分緊密及充實，放學後，就按社長度身訂造的課程，接受名師訓練。雖然她們在校園已上了一天的課，但放學後上「出道班」，不單沒有倦意，更非常享受每一堂課程，愈跳愈有爆炸力，可見青春真是無敵，精力旺盛！

JJBABY上完「出道班」後，就回家和媽媽吃晚飯，談談天，但卻很少看電視或玩手機。因為她們說不單要完成功課及溫習，更會爭取時間重複練習「出道班」所學的跳唱技巧。看見她們努力投入，不惜犧牲休息時間苦練跳唱，年紀小小已有相當的毅力，這份精神十分可嘉。

JJBABY說，在韓國雖然要兼顧學業及「出道班」的課程，卻有愈忙愈開心及起勁的感覺，從不感到疲倦，一來本身喜歡跳唱，二來難得有名師親自指導，機會難逢。她們更說另一得着，是自信心無形中增強，尤其看到自己明顯進步，尤其獲導師們肯定和讚美，滿足感更大。

JJBABY常說感謝我和社長的悉心栽培，改寫了她們的人生，我反而覺得她們勇於追求夢想，投下不少時間及努力，我要為她們喝采。