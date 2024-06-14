星級用家推介！生物科技SGC　助肌膚長春不老

【特約報道】55歲「不老男神」馬德鐘向來保養得宜，跟不少新紮花旦扮演情侶也沒有違和感，與兒子更如兩兄弟一樣。狀態大勇的他，除有賴長年食素及勤做運動之外，原來他還借助SGC生物科技（Self Growth Colony）保持年輕外表。究竟這項技術為何得到這位「美魔男」信賴？如何令用戶們的皮膚長春不老呢？以下同大家拆解！

皮膚再生 修復速度顯著

SGC創始人蔡慧思（Venice）表示：「SGC是一種新型動物蛋白提純技術，我們跟香港科技大學生命科學系合作多年，進行SGC的蛋白質組學分析（Proteomic Analysis），從樣本萃取不同大小的目標分子， 針對不同的適應症，生產不同類型的生物制劑。」她指SGC作為一項創新的皮膚再生技術，具有良好的生物相容性，促進皮膚上皮化，減少傷口排斥和發炎反應，為患者提供了高效、安全和便捷的治療選擇。使用後皮膚修復速度快300%，超過歐美皮膚修復速度黃金標準。

源於醫療 強勁數據證明

原先應用在醫療的SGC技術，為何會用於皮膚抗衰老方面呢？Venice指過往利用SGC為病人修復難治性創口時，發現患者皮膚變得光滑、豐盈兼具彈性，遂喚起他們探索其修護抗衰之旅。她補充︰「SGC能增加細胞之間的黏連度，促進皮膚再生和膠原蛋白合成。數據證明，使用後皮膚彈性提高135.5%、水分流失減少35.5％、黑色素減少11.8%。特別適合皮膚問題較嚴重的人士使用，例如皮膚細紋、下垂和凹陷、敏感、缺水、痕癢皮膚，用後可以達到緊緻皮膚、收毛孔作用，達致鎖水、保水、撫平凹凸洞等效果。」

保證安全 男神強烈推薦

Venice指安全是SGC一大優勢，她解釋︰「以一個生物制劑來說，它只需要搽在皮膚上，毋須打針、注射或IV回輸，安全性更高！」事實上SGC是純自生天然元素，無添加激素、防腐劑、香料、色素及抗生素，並通過SGS國際安全檢測報告證明不會引致細胞變異。星級用家馬德鐘用後亦大讚︰「我用咗9年時間左右，以前我的皮膚好敏感，有時會長紅斑、好乾兼甩皮，做完SGC後有明顯改善，皮膚有番彈性，十分繃緊，而且做一次效果維持很久，令我皮膚回復年輕時一樣。」

榮獲國際發明展金獎

SGC首個皮膚抗衰產品「SGC Cosmotech科詩慕達舒緩修護粉」，最近獲得第49屆日內瓦國際發明展金獎。隨着年齡增長，膠原蛋白流失，皮膚會出現細紋、下垂和凹陷等問題；此修護粉能令皮膚底層的膠原蛋白自然增加，達到緊緻肌膚，提升面部輪廓，塑造彈力肌。

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