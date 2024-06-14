這個初夏新車來襲！BYD M6隆重上市

【營業資訊】比亞迪香港官方宣布，全新BYD M6車型已於2024年5月中下旬在中國香港正式上市發布。這款多功能MPV以其卓越的性能、寬敞的空間和豐富的配置，將為香港消費者帶來前所未有的出行體驗。

卓越性能，暢享旅程

BYD M6搭載了一台201馬力的電動機，最大扭矩達到310牛米，配備71.8 kWh刀片電池，NEDC續航里程高達500公里，從0到100公里/小時加速僅需8.6秒。這些性能數據不僅確保了車輛的強勁動力，同時也滿足了消費者對長續航的需求。

精緻設計，舒適空間

全新BYD M6提供6座和7座兩種配置，其中6座版的中排為獨立座椅設計，提供了更為靈活的空間布局。車身尺寸為4710 mm（長）、1810 mm（寬）、1690 mm（高），軸距2800 mm，車內空間寬敞，後排座椅可調節以增加尾廂載物容量。車內配備全景天幕、keyless無鑰匙系統、12.8英寸旋轉多媒體螢幕、高端的音響系統以及PM2.5高效空氣過濾系統，為乘客提供舒適、安全的出行環境。

全面安全，科技護航

BYD M6搭載了一系列先進的安全系統，包括比亞迪超高安全的刀片電池，自動緊急制動（AEB）、智能限速警報（ISLI）、智能限速控制（ISLC）、盲點監測（BSD）以及交通標誌識別（TSR）等系列安全配置，為駕駛員和乘客提供全方位的安全保障。

家庭之選，溫馨出行

BYD M6專為家庭設計，寬敞的座椅布局和充足的儲物空間，滿足了家庭成員的多樣需求。不論是日常通勤還是週末出遊，全新BYD M6都能提供舒適的乘坐體驗。全景天幕讓孩子們在旅途中享受更多自然光線，而12.8英寸旋轉多媒體螢幕則為全家人帶來無限娛樂可能。無論是城市駕駛還是長途旅行，BYD M6都將成為家庭出行的最佳夥伴。

多樣選擇，滿足個性

全新BYD M6共有四種車身顏色可選，包括魔域黑、水晶白、時光灰和墨石藍，內飾則有黑色和米色兩種搭配，滿足消費者的多樣化需求。