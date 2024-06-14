為家中「英雄」　送上甜美祝福

小時候遇到困難，總有家中的英雄為你排難解紛，來到父親節，除了豐富的大餐，不妨為他們送上一點甜。超酷和可愛造型的主題蛋糕，既美味又代表子女的一番心意，大家可以揀啱款式，和爸爸分享。

茶啡任揀

想提神，茶湯和咖啡均可，本地蛋餅店在父親節推出兩款蛋糕，無麩質的香水檸檬烏龍茶蛋糕，以檸檬果凍、香水檸檬及柚子皮鋪頂層，夾層有檸檬茶果凍配烏龍茶海綿蛋糕，再加烏龍茶忌廉和啤梨果肉。另一款厚椰摩卡蛋糕以咖啡椰子果凍配椰子及朱古力忌廉，夾層是椰子咖啡布甸，入口即溶又有咖啡香，2款蛋糕均配朱古力鬍鬚，更添可愛。

蕎麥紳士

日本除了抹茶外，蕎麥茶也是消暑良方。法國糕點品牌在今個父親節推出限定蕎麥朱古力蛋糕，70%法國黑朱古力慕絲配日本蕎麥茶忌廉，搭配榛子蛋白餅和杏仁脆底，再加上領呔和禮服的紳士造型，時尚吸睛，微甜而有甘醇餘韻。

貓咪吉祥物

每個人心目中都有自己專屬的吉祥物，本地蛋糕品牌和日本貓味mofusand合作，推出2款父親節蛋糕，以吉祥物達摩造型出場的杧果熱果慕絲蛋糕，金黃色達摩表面是2款水果味慕絲，海綿蛋糕夾檸檬蛋白脆脆和柚子醬。另一款杧果檸檬蜂蜜忌廉蛋糕，面層有杧果肉和糖漬檸檬片，配蜂蜜啫喱和檸檬醬，再加小蜜蜂造型mofusand蛋糕朱古力牌及插牌，可愛度爆燈。客人現場選購後，即送包含祝賀意思的御守蛋糕插牌，收數量有限，送完即止。

松露芳香

矜貴的黑松露除了為菜式添香，甜點亦得。尖沙咀五星級酒店的餅店推出父親節限定黑松露濃情朱古力法式聖安娜蛋糕，傳統蛋糕配滑溜黑朱古力忌廉，再上堅果味的黑松露吉士忌廉和竹炭泡芙，芳香濃郁。酒店各餐廳亦推出不同美食，自助餐廳會為父親送上榛子朱古力泡芙，網上預訂會有85折優惠，先到先得。酒吧餐廳海鮮周日早午餐會為爸爸送上法式鵝肝醬、12年威士忌及雪茄造型朱古力。中菜廳則推出4位用的溫馨父親節套餐，日本料理有父親節限定晚餐，大家要留意喇！

迷人酒香

爸爸偶然小酎，放鬆身心。西九一間五星級酒店行政糕點總廳顏健邦師傅推出父親節限定干邑雲呢拿朱古力蛋糕，內裏有干邑、朱古力慕絲和朱古力醬，配朱古力酥皮，散發微微酒香。此外，酒店中餐廳於6月15日至16日推出父親節限定四人套餐，包括有鴻運乳豬件、三葱爆龍蝦、鮮沙薑火腩蒜子煎焗龍躉球和金沙脆皮鹽香雞等。自助餐廳會加為父親提供限定的咖喱葉麥大蝦，甜吅就有白咖啡戚風蛋糕和父親節造型杯子蛋糕，同樣豐富。

升級黑森林

現時新派的蛋糕千變萬化，傳統口味依然有捧場客。意大利餐飲品牌推出3款父親節蛋糕，期間限定的Super Dad即黑森林蛋糕，黑車厘子和朱古力蛋糕配合得剛好，再加上用車厘子拔蘭地浸泡過的餡料，甜酸有致。Best Daddy是杧果忌廉蛋糕，至於Great Papa是鮮果忌廉蛋糕，由鮮果、海綿蛋糕和淡忌廉製作，外表似足綠色襯衫，造型超攪鬼。

健康純素

注意爸爸健康的話，同樣有不同選擇。本地健康及純素蛋糕店推出父親限定紳士風格蛋糕及杯子蛋糕，無乳製黑芝麻麻糬戚風蛋糕有黑芝麻忌廉、麻糬和豆腐凍，再寫上Happy Father's Day。朱古力新地蛋糕選用有機黑朱古力，再右朱古力醬和淡忌廉。父親節杯子蛋糕套餐有不同圖案設計，店方亦貼心提供限定杯子蛋糕裝飾翻糖，讓大家自由配搭。