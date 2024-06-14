李幸倪花8小時錄10集廣播劇　林奕匡中文不佳感壓力

歌手李幸倪（Gin Lee）、林奕匡（Phill）、洪助昇與黃淑蔓今日（14日）出席新城電台廣播劇《不如見一面》記者會。Gin Lee與Phill都表示並非首次演廣播劇，亦曾於3部動畫中合作聲演。Gin Lee指以往錄廣播劇會跟其他對手分開錄音，今次是首次聚在一起錄音，有如電影圍讀一樣：「用咗7、8個鐘完成10集。」Phill笑言一次過錄10集有點辛苦：「因為時間好長，反而動畫配音會分段錄兼有休息時間，不過因為大家難度期，都想一日完成晒。」

問到有何難忘事？Gin Lee笑指沒有加後期效應，所有演繹也真做：「例如煲電話粥真係拎住個電話傾。」她表示當中一幕也令她被考起：「嗰幕講述林奕匡將我抱起，仲要轉圈！好彩有洪助昇同黃淑蔓幫手，洪助昇用手擦件風褸扮攬住嘅聲。另外Ending嗰幕講我喊住跑去搵佢，諗咗好耐要點演。」她指試了多次才成功，期間大家都忍不住笑，不過亦感謝大家給予意見最後才順利完成。

談到該劇是新城重啟廣播劇的頭炮，問二人會否有壓力？Phill說：「點都有壓力，我中文唔好，所以用好多時間練習，唔係講對白就得仲要有戲，不過冇叫太太幫我練習，以前寫歌唔明都會自己查。」Gin Lee則表示本身也很喜歡聲演，並未有太大壓力。