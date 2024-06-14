本日日本：人氣咖啡連鎖店　聯乘芬蘭品牌印花圖案

於日本甚具人氣的連鎖咖啡店Blue Bottle Coffee，最近與芬蘭設計品牌Marimekko合作，以後者經典Unikko印花圖案，結合咖啡店的代表色，推出服飾、生活雜貨與咖啡用品。Marimekko最具代表性的Unikko圖案於1964年設計，今年適逢60周年紀念，因此促成今次合作。9款限量商品包括T-shirt、帽子、兩款Tote Bag、扣針、手沖咖啡濾杯、馬克杯、KINTO聯名保溫瓶、Ecoffee Cup環保杯。所有產品於即日起在指定日本Blue Bottle Coffee分店以及官網上正式開賣，部分商品每人限購3件。另外，即日至6月30日聯名活動期間，Blue Bottle Coffee代官山店與涉谷店的店面也會有結合品牌經典藍色的Unikko印花來裝飾，而咖啡師也穿上印有Unikko印花的圍裙、T-shirt與帽子款客，踏進店舖即可感受到品牌優雅的生活風格。