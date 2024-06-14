耳夾耳機升級　新顏色兼有新功能？

（小紅書@劉梓櫟 / 小紅書@的歡-gladys）

真無線耳機多於雨後春筍，要維持競爭力就要為產品加入新賣點。最近Huawei為旗下耳夾式耳機FreeClip追加手勢控制功能，只要敲擊並按住「C 形橋」附近位置，即能調節音量大小，而且單邊耳機就能調校，較之前要經手機方便得多。此外新版還在原來紫、黑色以外，加入更柔和的米色基調，跟中性穿搭更為合襯。

耳機每邊僅重5.6g左右，開放式設計不必分辨左右，同時內置10.8mm雙磁路高靈敏度單元，通過逆聲場聲學系統減少漏音，並支援聲噪分離、多EQ調節、雙設備連接等功能。充滿電可使用約8小時，配合充電盒總續航達到36小時。

同場加映︰水底照聽歌

Shokz推出全新水陸兩用耳機OpenSwim Pro，由輕巧的鈦絲骨架與矽膠耳掛打造，並可經「PremiumPitch 2.0+」骨傳導技術傳送環繞立體聲。它符合IP68防水要求，內外雙層密封防水保護，戴著在2米水深游水2小時也沒有問題。兼備MP3功能，內置32GB可儲存超過8,000首歌，即使在無法連接藍牙的情況下也能持續播放音樂。一次充電可持續使用約9小時，快充10 分鐘即使用3小時。