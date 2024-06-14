王祖藍「乜太」上身　廖偉雄「笑聲拍板」伺候

無綫扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》向扮嘢馳名的廖偉雄（燦神）致敬，王祖藍、李思捷除了以燦神不同經典扮嘢造型亮相，更向燦神送上「福祿壽訓練學院榮譽博士」榮銜，表演完畢更衝到台下邀請燦神上台，燦神拿出當年紅極一時的「笑聲拍板」為眾人「加持」，當中自稱是乜太及《笑星救地球》鐵粉的祖藍開心大叫謂：「願望成真，終於可以畀『笑聲拍板』拍到頭！」

燦神分享扮嘢心得說：「你要扮嗰個人嘅特點，盡量將佢放大，如果見到旁邊嘅人笑緊，你就放得更大，如果冇人笑嘅話，就轉第二條橋再嚟過，總之要不停變同不停變，咁就為之very good喇！」燦神更感性說：「演藝界每年可以出好多個小生，但係起碼十年先可以出到一個笑匠，唔係容易，所以希望福祿壽能夠培育多啲新人。」

今集內容絕對豐富，皆因除燦神以外還有六個表演，分別是彭建豪扮「臨時MJ」獻唱《Billie Jean》、趙亮昭扮「流以達」獻唱《活佛Viva》、林至於，學員進行一對一對戰，彭建豪表演最有驚喜，扮足20年郭富城的他一洗「Aaron味」挑戰扮MJ大晒舞功及唱功。為了扮得神似，彭建豪專誠找來在內地有「翻版MJ天花板」之稱的好友李威一對一貼身教學 日練夜練，更練到爆甲見紅。

雖然彭建豪如此認真，但最大缺點—不純正英語發音，但最終能以奇招化解致命危機，在台上演繹的完美MJ神髓、舞姿再加經典Moonwalk，成功俘虜全場觀眾及兩位專業評審的心，美儀睇到拍爛手掌謂：「你啲英文唔係一個障礙，我淨係掛住睇你跳舞，都冇留意你唱乜。你呢個唔係好正嘅英文，反而係另一個亮點。」

黃建東扮演蘇永康大嘆很難，皆因自己唔夠Chok。出名搞鬼的他扮演蘇康期間不忘搞搞震，竟於演唱中途無厘頭拿出紅蘿蔔，並以其重現蘇康經典跌咪事件，笑爆全場。事後火火及江美儀異口同聲大嘆東東表演夠衰格，美儀笑言：「係好笑嘅，佢某啲衰格真係好鬼衰格，好乞人憎。」