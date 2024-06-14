淑女被催眠　獸性大爆發

好多人對自己嘅潛能同慾望唔多了解，需要外人幫手，先至能夠激發出嚟！AV業界資深人士神仙乙深表認同，正如日本AV界嘅催眠系列，當中嘅女主角表面睇落斯斯文文，但被催眠之後，獸性得以盡情釋放，對於激情嘅追求更加係一往無前！

當局者迷

喺催眠實驗室出品嘅《天使的女朋友，惡魔的女朋友，奴婢的女朋友》入面，阿元同女友宇流木紗羅羅拍拖，但前者嫌後者太斯文，於是走去學習催眠術，希望改變一下對方嘅性格。結果，一如阿元所料，催眠術成功令紗羅羅變成淫娃蕩婦，服從性仲大大增高，玩埋拘束道具都完全唔介意！之不過，阿元對住紗羅羅呢位擁有天使面孔、淫邪內心嘅女友，鍾意到不能自拔，甚至覺得冇咗佢唔得，到頭來究竟係邊個催眠邊個呢？

征服萬人迷

由kawaii*出品嘅《催眠偶像變成了中出奴隸》，講述女主角西元明沙青春可愛，係校園內嘅萬人迷，深得好多少男愛慕，四眼仔阿雄就係其中一個！由於對明沙愈來愈癡迷，阿雄為咗能夠一親芳澤，絞盡腦汁，後來發覺手機程式中有催眠功能，於是就約明沙單獨見面！一試之下，果然成功將明沙催眠到慾火高漲，更加對阿雄言聽計從，於是阿雄就同明沙激戰連場，甚至叫女神學埋陪浴技巧嚟服侍自己。

報仇成功

喺I.B.WORK出品嘅《合規催淫指導》入面，中佬德叔平時戇戇直直，周不時被其他人欺負。某一日，德叔喺校園內偷偷地去聞女仔留低嘅運動裝，點知畀菊池春、松岡美櫻發現！兩個女仔對德叔講咗好多難聽嘅說話，搞到佢惱羞成怒，為咗報復，就走去學習催眠術，跟住向佢哋發功。最終菊池春同美櫻被迷到不難自控，要求德叔賜予床上快感，於是佢就以高高在上嘅姿態，令兩個女仔得到應有嘅教訓！

簡評

講到催眠術，本仙就未用過亦未體驗過，效果係咪好似電影情節講到咁神奇，真係唔多清楚，但係可以話畀大家知，以催眠為題材嘅日本AV作品又真係幾好睇！喺今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意菊池春、松岡美櫻主演嘅《合規催淫指導》，原因係可以睇到中年大叔被兩位女優侮辱之後，能夠順利以催眠術復仇，可以話大快人心，而且兩位女優青春可人，鮮嫩肉體打孖上，可以話大大增加床戰嘅刺激度同滿足度。