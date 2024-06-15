【是日通勝】

農曆五月初十

甲辰年 庚午月 庚戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：結網、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：14、32、21

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：血汗錢不易賺，更會有勞而無功的情況。

金牛座：陪另一半共度周末，內心會有種幸福感。

雙子座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

巨蟹座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

獅子座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失理性。

處女座：事業運再跌，幸好財運好轉，不用太失望。

天秤座：工作表現不似預期，只能怪自己做事粗心。

天蠍座：愛情運與事業運皆急升，好好享受周末吧！

人馬座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

山羊座：身心不在狀態，重要事不妨留待明天處理。

水瓶座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

雙魚座：易因小事觸怒另一半，快解釋清楚免誤會。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）狗 遇貴人

（跌）龍 狀態差

鼠：做人忌故步自封，要虛心聽別人意見。

牛：事業運不濟，可能有勞而無功的情況。

虎：進行大額投資要三思，以免得不償失。

兔：財運不太好，花錢買開心應適可而止。

龍：是日沖煞，運勢下滑，做事提不起勁。

蛇：懂得體諒與包容，感情危機可望化解！

馬：勿鑽牛角尖，否則會令感情關係生變。

羊：話頭醒尾，工作能力強，表現獲認可。

猴：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

雞：言者無心，聽者有意，說話要經大腦。

狗：貴人支持，即使遇上困難也應付自如。

豬：做事忌三分鐘熱度，恒心是成功關鍵。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

打動雙子人的6句話

1.「你的智慧和機智總是讓我驚嘆不已。」

雙子座的人以聰明才智見稱，喜歡被認可和讚賞。這句話能夠打動他們，讓他們感到自己的才華被肯定和欣賞。

2.「你的好奇心和求知欲真的很迷人。」

雙子座的人對於新奇事物充滿好奇心，喜歡學習和探索。這句話能夠讓他們感到自己的求知欲受到認同，並讓他們感到自己的好奇心是一種吸引力。

3.「你的幽默感總是能夠讓我笑出聲。」

雙子座的人天生具有幽默感，能夠輕鬆地帶給周圍的人歡樂。這句話能夠讓他們感到自己的幽默感受到肯定，並讓他們感到自己的笑聲能夠帶來快樂。

4.「你的快速學習和適應能力真是令人羨慕。」

雙子座的人具有快速學習和適應新環境的能力，能夠輕鬆地掌握新知識和技能。這句話能夠讓他們感到自己的能力被肯定，並讓他們感到自己的快速學習是一種優勢。

5.「你的思維總是那麼獨特和有創意。」

雙子座的人具有豐富的想像力和創造力，能夠提出獨特且有趣的概念和想法。這句話能夠讓他們感到自己的思維受到讚賞，並讓他們感到自己的創意是一種價值。

6.「你的開朗和活力總是能夠帶給我正能量。」

雙子座的人通常都非常開朗和充滿活力，能夠帶給周圍的人正向的能量。這句話能夠讓他們感到自己的開朗和活力被肯定，並讓他們感到自己的存在能夠帶來快樂和喜悅。