范冰冰捱熱奔波　Baby排場不再

女星范冰冰與楊穎（Angelababy）早前同遭內地封殺，前者至今仍未解封，後者已獲放生，為求自救，她們更同樣自降身價改走貼地路線。冰冰近日現身馬六甲街頭任影，Baby則出席大眾化品牌的小型活動，雖然派頭跟以往不可同日而語，但她們被誇美貌如昔，均是零修圖美女！

內地頂流花旦范冰冰與女星楊穎同病相憐，兩人分別於2018年捲入稅務風波及去年疑因觀看19禁騷而遭內地封殺，然而同人唔同命，冰冰至今仍未解禁，Baby最近則獲放生，近期有傳她早年拍攝的古裝劇《相思令》已過審，有望年內播出，但暫時只聞樓梯響，離翻盤仍有段距離。

強攻東南亞

她們務求翻身都一改以往高高在上的作風，紆尊降貴玩親民，其中未能在內地發圍的冰冰瞄準海外市場，之前她出席泰國潑水節活動時，在37度高溫下坐在漏油的花車上玩足4粒鐘，全程不停標汗，網民狠批似足鄉鎮活動，不符合她的身價，戥她辛苦及心痛。而昨日冰冰以「2024年馬六甲旅遊年大使」身份現身當地活動，相當敬業，先後換上粉紅配藍色、以及白色通花的傳統娘惹服飾，配上紅色花卉頭飾，美不勝收，她跟馬六甲首席部長會面後，遊覽當地的景點紅屋，現場有數百市民圍觀，場面墟冚，冰冰站在紅屋外的布景板前任由市民拍照，之後拿着手機親自操刀跟粉絲影相，實行零距離接觸，其後她走到紅屋的屋頂向市民揮手及派心，相當識做。由於天氣炎熱，冰冰要自己撐傘又拿着手提小風扇散熱。而作為美妝達人的冰冰前一天到達當地時，被網民在商場的美妝店野生捕獲，她身穿連衣裙，長髮披肩，全程任影，親切有禮，網民讚她美貌如昔，不需多加修圖。

另邊廂獲放生的Baby，以往代言一線奢侈品牌的她今非昔比，以內地大眾化鞋履品牌代言人的身份，近日出席在杭州舉行的活動，她身穿黑色牛仔吊帶衫及短裙，大騷蠻腰與長腿，青春逼人，她被安排坐在一張矮椅子上，由於裙短，工作人員即遞上粉色外套給她遮腿防走光。雖然活動規模不大，但Baby交足功課，笑容滿臉，不時跟現場粉絲揮手，狀態大好。有網友將當日的片段及相片放上網，「Angelababy線下生圖狀態」詞條即時登上熱搜，網民驚嘆在無修圖狀態下的她超級漂亮，並指她難得長了點肉，比之前更好看，形容為「神顏」，有人甚至以為是5年前的舊相，得知是當日的相片時，即驚訝表示：「真的嗎？怎麼愈來愈年輕了。」