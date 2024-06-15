江嘉敏自細鍾意羅子溢　「萬歲」博加親熱戲

無綫小花江嘉敏現時正為新劇《武林》進行埋尾拍攝工作，之後她即將會為另一套劇集《金式森林》拍攝，早前於造型活動上，由於當時她要連戲，故都以《武》劇中的髮型示人，幾日後入《金》劇劇組後才會進行「變髮」。她接受東網獨家訪問時謂：「劇中我係龔慈恩個女，係大房嗰邊，郭晉安係我阿叔，何廣沛、陳浚霆同羅天宇都係我啲阿哥，因為劇中講爭產，所以我最初都係睇住啲阿嫂出招，等佢哋爭得七七八八我先出手！」

此外，除了何廣沛、陳曉華外，基本上嘉敏跟劇中演員郭晉安、何依婷等都未合作過，她謂：「其實我對手戲最多係羅子溢，我真係非常興奮，導演因為知我細細個已經好鍾意佢，所以成日講笑話叫我多啲請佢哋飲嘢，就加啲親熱鏡頭畀我。」劇中由於出生豪門家庭，不時跟靚仔約會，又有大把靚衫着，她謂：「全部背心仔、短裙，要露腰同手臂，所以依家我好勤力，一有時間就做運動，平時着波鞋多，今次就破例要着高踭鞋同黐眼睫毛，其實我拍咁耐劇都未試過黐眼睫毛㗎！」

不過，這邊廂說要KEEP FIT，但日前她出外景，由於落雨後出太陽，又焗又熱，拍動作戲時於泥地上左轆右轆，臉又曬到紅卜卜，嘉敏都忍不住破戒，萬歲請吃雪糕，她謂：「外景時真係好熱，所以大家都輪流萬歲請飲嘢，而我呢啲咁為食嘅梗係請食雪糕，劇務哥哥好勁，啲雪糕送到嚟都仲識出煙，我真係好耐冇食雪糕，好感動。」

她又自爆昨日放假素顏戴着口罩去做Facial，突然街上有位男士拍她膊頭，豈初嘉敏以為自己跣了東西，但對方第一句竟然說：「妳好呀！我想同妳做個朋友！」她笑謂：「我想問佢係咪嗰啲整蠱節目，定係呃錢，我冇錢畀佢厄㗎喎！佢又話：『妳啱啱喺我面前經過，我覺得妳幾有氣質，想同妳做個朋友。』我心諗，我冇化妝、戴晒口罩你話我氣質，真係搞笑，佢仲問我攞電話，我話唔使嘞！跟住同佢講Bye Bye！」說到她有艷遇時，她謂：「吓！咁都叫艷遇?最好唔好認得係我，今日着得好Hea，做完Facial塊臉勁多粒粒，勁尷尬！」