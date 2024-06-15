姜皓文馬來西亞奪「年度超凡傑出演員」獎：感覺微妙

演員姜皓文日前在馬來西亞出席第三季《騎士獎2024》（The Knight Awards）記者會，並獲得大會頒發『年度超凡傑出演員』獎項，他表示：「馬來西亞畀我一個好微妙嘅感覺，細細個就聽屋企人講好多馬來西亞嘅故事，我第一個電影獎項都係馬來西亞一個電影節頒畀我，就係電影《拆彈專家》首奪「最佳男配角」，所以對呢度好有感情，呢種好微妙嘅感覺好難講出嚟。」

他指第一次去檳城旅行已被當地所吸引，現時視為自己的後花園，有假期時便會回去為自己充電加油。近年參與的3部電影也是馬來西亞團隊製作，將開拍的電視劇《無懼》亦在當地取景，預計逗留3個月，姜皓文表示：「我想慢慢享受馬來西亞呢嗰咁好嘅地方，多謝馬來西亞觀眾，希望日後嘅電影，畀大家更多衝擊、更多精彩帶畀大家。」

姜皓文剛完馬來西亞懸疑恐怖電影《蠱降》拍攝，為劇情要苦練泰文對白：「每一句泰文都幾棘手，但喺有演員讀得好叻，有一個女演員同我一齊做對手戲，我以為佢喺泰國人，因為佢講得好到不得了。」電影還到泰國合艾拍攝，趁空檔時間他與太太殷寧去遊玩和行夜市，遇上很多當地華人和遊客，參觀位於半山上的寺廟，非常難得看到以玉石砌成的佛像，還去了當地名勝好似沙灘、瀑布，最難還是碰見懂得握手的猴子，十分有善，他也計劃下一次旅程會由檳城開車沿海到蘇梅島或曼谷遊玩。隨後他將投入新劇《無懼》於吉隆坡開工。