鍾柔美主動出擊追17歲男模　打破傳統不再被動

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）新歌《Crack!》突破固有形象，呈現出另一個Yumi來。今次新歌對Yumi意義重大，因為一直以乖乖女及甜美形象示人，直言一路以來有好多人告訴她每步應該點做，例如少女一定要舉止斯文，說話溫柔，喜歡粉紅和喜歡繽紛：「有時候我只想放飛自我，聽BLACKPINK同(G)I-DLE，着黑色嘅衫，不加修飾地表達自己。」

所以新歌以「Crack」命名，代表爆裂的聲音，正正是打破原本框架、破繭而出、釋放本我一刻發出的聲音。歌詞部分，填詞人在副歌中重複使用「Break」和「Pick」兩個詞，除了因為重複的英文詞更加入腦易記外，「Pick」這個字也承托「選擇」的意思，人在成長的過程中，會在不同事情上做出選擇，去決定探索自我也是一種選擇。所以「Break」和「Pick」二詞能強調歌曲「Breaking something，Picking something」之意。

新歌MV由17歲男模Owen（賴博文）做男主角，與Yumi上演一場青春愛情故事。Yumi飾演為愛情主動出擊的自信女生，在懷舊漫畫店對心儀男孩主動追求，他們演繹在漫畫店互生情愫到互餵波板糖，打破少女傳統的被動形象。Yumi雖是首次和男生拍攝MV，但可能與Owen年齡相近，又有不少共同話題，拍時有說有笑，十分輕鬆。當知道Owen下年將參加 DSE考試，Yumi表示可以向Owen分享心得。

他們拍攝外景時突然下起雨來，Yumi突然憶起中學時代曾跟一班好友雨中邂逅她們其中一位女生心儀的男生，眾人皆在一旁起哄，Yumi便靈機一動，提議加入好朋友起哄下為 Owen雨中送傘的甜蜜戲份，即使最後拍到全身濕透，大家也毫無怨言。MV中Yumi還以擅長的唱跳穿插，令歌迷十分期待，MV將於17日正式上架。