經典愛情片《衝上雲霄》重拍新版　《壯志凌雲2》男星Miles Teller任主角

近年多部經典電影宣布重拍新版，最近派拉蒙電影公司亦宣布重拍80年代經典浪漫愛情電影《衝上雲霄》（An Officer and a Gentleman），並由曾主演過賣座片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）的美國男星Miles Teller任男主角。

Miles將飾演原版男星李察基爾（Richard Gere）的海軍角色，《衝》故事講述李察飾演的海軍航空人員在進入海軍航空員訓練學校的故事，他遇上一位嚴苛的教官，並偶遇員狄寶娜穎嘉飾演的當地女子，最終2人發生了一段浪漫感人的愛情故事。

《衝上雲霄》於1982年上映時大受歡迎，除了片中兩位主角李察基爾及狄寶娜穎嘉（Debra Winger）因而走紅之外，影片亦大獲好評，共獲當年《奧斯卡金像獎》6項提名，其中飾演教官的路易哥西（Louis Gossett Jr.）勇奪最佳男配角，成為史上首位黑人男星獲該殊榮，路易今年3月不幸離世。此外，片中的經典主題曲《Up Where We Belong》亦獲《奧斯卡》最佳原創歌曲。